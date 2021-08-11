美汽油價「升升不息」 白宮呼籲OPEC+擴大增產

針對能源成本上升恐傷及經濟復甦的擔憂呼聲不斷，白宮週三 (11 日) 呼籲 OPEC + 提高產量，以應對國內不斷攀升的汽油價格。

隨著石油產品需求復甦，帶動汽油價格上揚，全美汽油平均價格在今年 5 月突破 3 美元大關，為 2014 年來首度。此外，美國汽車協會 (AAA) 數據顯示，週二 (10 日) 全美汽油平均價達到每加侖 3.186 美元，過去一年來，汽油價格已漲逾 1 美元。

CNBC 引述一位白宮官員稱，拜登總統意識到，汽油價格上漲恐為家庭預算帶來壓力，他希望政府團隊能夠採取各種方式，幫助解決能源成本問題。

OPEC+ 7 月達成增產協議，同意自 8 月起每月增產 40 萬桶 / 日，目標為 2022 年 9 月前家產油量恢復至疫情前水準。不過，白宮認為在全球經濟復甦的關鍵時刻，OPEC + 現有的增產協議根本不夠。

CNBC 援引聲明指出，白宮國家安全顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 表示正在和 OPEC + 相關成員進行接觸，就市場定價的重要性進行討論。

蘇利文稱，能源市場將確保可靠和穩定的能源供應，OPEC + 必須採取更多行動來支持經濟復甦。

此外，拜登政府還致信聯邦貿易委員會 (Federal Trade Commission,FTC)，呼籲對汽油的不當漲價進行調查，確保消費者不會支付不公平的費用。

報導傳出後，國際油價短線下跌。截稿前，布蘭特原油期貨小跌 0.9%，跌破每桶 70 美元，西德州中質原油 (WTI) 期貨跌逾 1%，至每桶 67.61 美元。在 OPEC + 限產主導下，今年迄今布蘭特原油已漲 35%。