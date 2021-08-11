美國7月CPI年增5.4% 略高於預期 月增0.5%尚稱溫和

美國勞工統計局 (BLS) 公布數據顯示，美國 7 月 CPI 年增 5.4%，略高於預期，較 6 月上升 0.5%；美國 7 月核心 CPI 年增 4.3%，符合預期。

CPI 走勢 (圖表取自 Zero Hedge)

市場人士原本預計，7 月 CPI 年率將增長 5.3%，略低於 6 月份的 5.4%，扣除食品和能源價格波動的核心 CPI 預計年增 4.3%，低於 6 月份的 4.5%。

此前 6 月數據均高於預期，且創下多年新高。就市場交易員而言，7 月的 CPI 數據與 6 月的對比將非常重要，因為這可能決定通膨在短期內是否已經見頂。聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 先前一直強調，通膨走高是暫時的。

數據公布後，美債跌幅縮小，美元下滑，標普 500 指數走揚。

加拿大皇家銀行指出，迄今為止大部分的增長，可歸因於基數效應和導致二手車價格上升的供應限制。隨著供應鏈瓶頸有望解決，未來幾個月的價格壓力將有所消退，聯準會將繼續關注通膨是否仍是「暫時性」的。

經濟學家們正在關注上漲的房租價格，而且明年可能會繼續上漲。 NatWest Markets 首席美國經濟學家 Kevin Cummins 表示，很多因為經濟的重新開放和需求上升而暫時飆升的價格，都將在明年放緩，但租金成本不在其中。

Cummins 預計，核心 CPI 到明年年底將達到 2.6%，而聯準會的預測為 2.1%。