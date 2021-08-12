油價漲不停 白宮促OPEC增產穩定價格

周三（11 日）彭博社報導，拜登政府呼籲 OPEC 國家與美國監管機構採取措施，以確保能源穩定供應。美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）稱，在全球經濟復甦的關鍵時刻，OPEC + 計畫的增產完全不夠。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）周三（11 日）表示：「雖然 OPEC + 最近同意增加產量，但增產幅度無法完全抵消先前 OPEC + 在疫情間實施的減產。」

此外，美國國家經濟委員會（National Economic Council）主任狄斯（Brian Deese）也要求聯邦貿易委員會（FTC）主席麗娜汗（Lina Khan）動用各種方法包括監控價格、審查併購活動與調查市場操作行為，以遏止價格波動。

狄斯說：「在夏季道路駕駛高峰，原油與汽油價格出現差異。雖然有很多因素會影響汽油價格，但拜登總統希望確保消費者不會因為反壟斷或其他非法行為而支付更高的價格。」

在蘇利文稱目前 OPEC + 的增產計畫不足的消息傳出後，紐約原油期貨價格一度下跌多達 1.8%。近幾個月來，美國汽油價格已穩居每加侖 3 美元以上，讓疫情限制鬆綁後重新上路的駕駛承壓。

美國過去曾敦促 OPEC + 增產，最近一次是在今年 4 月，當時美國能源部長格蘭霍姆（Jennifer Granholm）致電沙國能源部長阿卜杜拉齊茲親王（Abdulaziz bin Salman）強調「可負擔能源」的重要性。

上月由沙國與俄羅斯領導的 OPEC+ 的 23 個產油國同意持續緩步推升產油量，從今年 8 月到 12 月，每月將增產每日 40 萬桶。

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