富邦集團頒17.5萬美元為贊助東奧選手喝采 蔡明忠坦言走路有風

富邦集團長期力挺體育，富邦金控 (2881-TW) 及台灣大哥大 (3045-TW) 贊助的七位選手在賽場上全力拚搏、表現優異，其中舉重女神郭婞淳、柔道男神楊勇緯、高球好手潘政琮分別替中華隊斬獲一金、一銀、一銅共三面獎牌，高球雙姝徐薇淩、李旻也奮力再創佳績，富邦金控及台灣大哥大今 (11) 日共同舉辦「Team Fubon 台灣大榮耀 線上慶功會」，由富邦集團蔡明忠董事長頒贈共計 17.5 萬美元富邦助威金，感謝選手們在國際舞台上為台灣爭光，更力挺他們續創佳績。

今日，富邦集團特地為贊助選手們舉辦線上慶功會，富邦集團董事長蔡明忠、富邦金控總經理韓蔚廷、台灣大哥大總經理林之晨現身直播活動，與郭婞淳、潘政琮、楊勇緯、徐薇淩、李旻等五位選手跨海同框連線，和粉絲們共度歡樂的時光。

富邦集團董事長蔡明忠分別頒贈助威金 10 萬美元 (金牌)、5 萬美元 (銀牌)、2.5 萬美元 (銅牌) 助威金予郭婞淳、楊勇緯、潘政琮，蔡明忠坦言，「老實講這次的奪牌數有點超出我的意料之外，本來覺沒這麼多人可拿到助威金，最後 1 金、1 銀、1 銅成績，讓我走路都有風」。

蔡明忠也透露，在看今年東奧比賽時，有兩度落下眼淚，第一次是看到楊勇緯哭著說「我要的是金牌」看著他掉淚、蔡明忠眼淚也流下來；第二次則是看著會旗升起、國旗歌奏起的時候，眼淚再次不由自主的落下。

富邦金控總經理韓蔚廷特別致贈富邦集團 60 週年紀念禮品組合與選手同慶，包括「生日快樂牛」及利用回收口罩循環再製的「正能量充電板」，感謝選手們展現積極求勝的意志力，帶給全台人民滿滿的正能量。

而台灣大哥大總經理林之晨則宣布將會送出即將上市的最新版 iPhone13 旗艦機，希望選手們可以不斷刷新自己的紀錄，「Open Possible 能所不能」。

蔡明忠表示，富邦金控自 2015 年起贊助潘政琮及郭婞淳，台灣大哥大也贊助支持郭婞淳、徐薇淩、李旻、詹詠然、詹皓晴、楊勇緯等選手，此次同步征戰奧運締造佳績，富邦及台灣大深感與有榮焉。

無論是婞淳超越自我的精神，或是勇緯一路的過關斬將、纏鬥不懈，或是小潘不畏逆境，在高球項目中歷經七搶一難關突圍而出，以及薇淩、李旻的精采表現，都承載了滿滿的正向能量。

線上慶功會熱力爆棚，選手們頻頻發送粉絲福利，透過精采有趣的互動環節，再現賽場上的經典動作，一秒把粉絲們拉回東奧現場，再次感受賽場上的感動。

郭婞淳也在直播活動上感性表示「謝謝我這麼多年的不放棄，讓我有機會舉起台灣的驕傲！也謝謝大家這次幫我加油，我把金牌帶回台灣了！」「小潘」潘政琮則在美國越洋連線，與粉絲們大玩 QA 遊戲；柔道男神楊勇緯在與粉絲拍照的環節，也舉握拳比出大力士動作，展現三年後要在巴黎拿下金牌的決心。

時值富邦 60 週年，今年提出富邦金控 ESG 四大願景，期盼能發揮企業影響力帶領社會往永續邁進，培育優秀人才並支持菁英選手挑戰世界、運動員挑戰自我極限，在國際舞台上展現台灣能量，正是 ESG 願景「影響」策略的最佳實踐之一，期盼在疫情期間，為台灣社會帶來正向的力量。

富邦長期支持國內體壇發展，每年投入近 4 億資金，多年來贊助馬拉松賽事、舉辦高球國際賽事、支持潛力選手不遺餘力，目前仍是台灣唯一同時擁有職棒（富邦悍將）、職籃（富邦勇士）及成棒（富邦公牛）隊伍的企業，更多次榮獲教育部體育推手獎肯定。

富邦金控自 2015 年起贊助支持郭婞淳、潘政琮，台灣大哥大也自 2014 年起陸續贊助支持詹詠然、詹皓晴、徐薇淩、李旻、楊勇緯、郭婞淳。

郭婞淳在東奧女子 59 公斤級以抓舉 103 公斤、挺舉 133 公斤，總和 236 公斤，創奧運紀錄；並累積亞運、亞錦賽、世錦賽、世大運、奧運金牌，完成個人「金滿貫」！

「小潘」潘政琮本次賽事拚搏四日從逆勢奮起倒吃甘蔗，經歷精彩的七搶一附加賽，最終勇奪台灣奧運史上首面高球獎牌。

楊勇緯以新人之姿首度參加東京奧運，在開賽第二天就奪下銀牌，刷新台灣在奧運最快奪牌紀錄，也是台灣柔道史上首面奧運獎牌。

高球女將徐薇淩、李旻是高中與大學時的同學，今年在美國的 LPGA 巡迴賽分別創下生涯最佳成績，本次奧運也努力拚戰到最後一刻，打出台灣高球在奧運的最佳成績。



贊助選手們的優異表現，不僅帶給台灣社會無限感動，更讓世界看見台灣，富邦集團將不遺餘力繼續力挺台灣體育發展，也期盼各界匯聚力量，共同作選手們的堅強後盾，支持他們征戰世界，為台灣續創佳績。

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