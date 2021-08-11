〈康舒股東會〉許勝雄交棒 長子許介立接董座 引進新技術迎下個40年

電源廠康舒 (6282-TW) 啟動接班，今 (11) 日股東會完成董事改選，許勝雄卸下董座一職，交棒給長子許介立，而今年恰逢康舒成立 40 周年，許介立強調，除了三大引擎外，也會持續引進新技術及團隊，並跟董事會密切合作，迎接下一個 40 年發展。

許介立在去年 3 月接任康舒總經理後，便展開康舒世代交替第一階段，同時進行公司轉型升級，而今日從父親許勝雄手上接下康舒董座，正式宣告康舒進入二代接班。

許介立表示，於公於私都相當感謝許勝雄，從求學階段提供很多資源，還有機會在集團中嘗試不一樣的工作、不一樣的部門，發現適應性跟彌補不足，輪調讓對公司有基礎的了解，後續在經營發展上，更可以從基層角度去思考事情，貫穿上司跟下屬的意見。

許勝雄則表示，在康舒 20 幾年的融入、心血，現在找到適當的人接班，也有很高的期待，期許許介立以四度「温度、態度、氣度、積極度」，帶領公司團隊一起打拼。

而許勝雄在卸下康舒董座後，目前在金仁寶集團 8 家上市櫃公司，只剩下仁寶、金寶、泰金寶還擔任董事長，他強調，未來也會持續培養更多優秀幹部，帶領組織運作發展。

康舒表示，許勝雄在 1996 年透過金寶電子投資康舒後，擔任董事長至今 25 年，期間公司除了成為全球前十大的電源供應器業者外，近年來更進入太陽能發電、智慧電網及綠能相關產業，為感謝付出及貢獻，董事會也推舉許勝雄為榮譽董事長。