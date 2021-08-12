〈財報〉蔚來Q2財報優 交車量創單季紀錄 NT2.0平台新車可望明年交貨

蔚來汽車 (NIO-US) 周三 (11 日) 美股盤後公布的 2021 會計年度第二季財報優於華爾街預期，電動車銷量持續成長，並表示技術平臺 2.0 (NT2.0) 三款新車預計明年開始交車。

蔚來第二季營收人民幣 84.48 億元 (約合 13.1 億美元)，每股虧損人民幣 0.42 元 (約 7 美分)，毛利率由第一季的 19.5% 下滑至第二季的 18.6%，但仍優於去年同期的 8.4%。

華爾街預期蔚來第二季營收為 12.8 億美元，每股虧損 8 美分。

第二季虧損人民幣 5.872 億元，較去年同期大幅改善，但仍高於上季虧損人民幣 1.99 億元。

此外，第二季電動車交車量達 21896 輛，季增 9.2%，較去年同期增加逾 1 倍，且接近第一季 2.1 萬至 2.2 萬輛預估區間的上緣。

展望未來，蔚來預估第三季營收介於人民幣 89.13 億至 96.31 億元 (13.8 億至 14.92 億美元)，年增 88.4% 至 104.8%；電動車銷貨量預估達 2.3 萬至 2.5 萬輛，較去年同期成長 88.4% 至 104.8%，季增 5% 至 14.2%。

公司表示，目前 7 月交車量已達 7931 輛，年增 124.5%。

蔚來執行長李斌表示，第二季實現創紀錄的單季交車量，加上 7 月交車數，今年來累積交車達 12.5 萬輛。儘管全球供應鏈仍面臨不確定性，但蔚來持續與供應鏈密切合作提高生產能力。

李斌表示，蔚來技術平臺 2.0 的三款新車可望在 2022 年開始交車，包括旗艦智慧電動車 ET7。隨著電動車全球的採用率開始進入大幅成長期，蔚來將會加快新產品的推出。

財務長奉瑋補充說，第二季電動車獲利率和毛利率分別為 20.3% 和 18.6%，蔚來將繼續在產品、技術以及銷售服務進行果斷投資，同時提高組織效率。

蔚來汽車周三股價下跌 0.57% 至 43.97 美元，盤後公布財報並未引起市場太大反應，僅小漲 0.84% 至 44.34 美元。該股今年迄今下跌 10%，遜於標普 500 指數 18% 的漲幅。