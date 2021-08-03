中國電動車7月交付量繳佳績 理想、小鵬、蔚來齊揚

在全球電動車市場強勁需求推動下，理想汽車 (LI-US)、小鵬汽車 (XPEV-US) 7 月電動汽車銷售量較去年同期成長逾兩倍，蔚來汽車 (NIO-US) 銷量則成長一倍。

在 7 月亮麗的交付成績助攻下，週一（2 日）3 家車廠早盤股價齊揚，理想上漲 2.88% 至每股 34.35 美元、小鵬勁揚 6.17% 至每股 43.03 美元、蔚來漲 2.13% 至每股 45.62 美元。

理想汽車 7 月交付 8589 輛電動車，年增約 251%。小鵬汽車 7 月交車數年增 228% 至 8040 輛，創下月度交車數新高。蔚來汽車 7 月電動車交付量較去年同期成長 124.5% 至 7931 輛。

中國電動車商 7 月交付量增加之際，是受惠於中國推廣電動汽車政策鼓勵，而車商也一直在擴大產能。

蔚來、理想、小鵬都在努力與美國電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 競爭，特斯拉目前在中國電動車市場占主導地位

然而就在電動車製造商銷售繳出亮眼成績單之際，全球汽車銷售的復甦正受到晶片短缺的威脅。世界各地汽車製造商受晶片荒影響，不得不調整裝配產線、減少產量與休廠應對。