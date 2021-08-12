〈能源盤後〉美庫存下降 弭平白宮施壓OPEC+增產衝擊 原油收高1%

週三 (11 日) 交易，在白宮表示將向 OPEC + 施壓以提高產量後，原油期貨價格走跌，但在 EIA 公布美國原油和汽油庫存下降後，弭平早盤跌幅收高。

美國國家安全顧問 Jake Sullivan 在一份聲明中表示，「政府正與 OPEC + 相關的成員國接洽，討論競爭性市場在設定價格方面的重要性。」該消息傳出後，原油期貨價格早盤走跌 1% 以上。

「競爭性能源市場將確保可靠和穩定的能源供應，OPEC + 必須做更多以支持復甦。」Sullivan 說，他同時也表示，OPEC + 上個月的增產協議 (8 月起每月增產 40 萬桶 / 日) 還不夠。

在 EIA 公布美國上週原油庫存下降 40 萬桶、汽油庫存下降 140 萬桶、蒸餾油庫存增加 180 萬桶後，原油期貨價格壓力減輕。

9 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 96 美分或 1.4%，收每桶 69.25 美元。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 81 美分或 1.2%，收每桶 71.44 美元。

白宮在一封信中還指示聯邦貿易委員會 (FTC) 調查，是否有非法行為導致汽油價格上漲。

根據 EIA 週二公布的月報，7 月份汽油零售均價為每加侖 3.14 美元，為 2014 年 10 月以來的最高水準，反映出「在汽油庫存相對較低的情況下，原油價格上漲和汽油躉售利潤率上升。」

9 月交割的汽油期貨價格上漲 1.5% ，收每加侖 2.3022 美元。

ClipperData 大宗商品研究主管 Matt Smith 表示，「EIA 最新報告多空交錯。煉油廠運行對裂解價差擴大做出了回應，大增 27.7 萬桶 / 日，同時汽油的隱含需求下降，導致汽油庫存適度減少，而蒸餾油庫存增加。」裂解價差係指原油價格和其生產的石油產品價格之間的差價。

Smith 指出，由於煉油活動增強，原油進口保持穩定，而出口則出現反彈。

根據標普全球普氏能源資訊調查，分析師平均預期，上週美國原油供應減少 60 萬桶、汽油庫存下降 240 萬桶、蒸餾油下降 60 萬桶。

API 週二稍晚公布，上週 (8/6 止) 美國原油庫存下降約 81.6 萬桶、汽油庫存下降 110 萬桶、蒸餾油庫存增加約 67300 桶。

對原油來說，本週是起伏動盪的一週，週一價格摔至 3 週低點，接著週二最終又扭轉了這些跌幅。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 報告指出，「石油市場看到的波動可能只是暫時的，因為西方國家的需求正回復到疫情前的水準，這正在影響全球石油供應。」

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