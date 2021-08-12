〈陸港盤後〉監管疑雲再起 上證結束連三紅 小跌0.2%

美股持續漲跌互見，即便道瓊與 S&P 500 不斷創下新高，但 A 股仍保持震盪整理。周四 (12 日)A 股三大指數均開低，而在近期走弱的科技類股止跌反彈的推升下，A 股三大指數一度翻紅。

不過，中國政府提出擴大對民眾切身利益重點產業的執法力道，範圍涵蓋食品藥品、公共衛生、自然資源、生態環境、安全生產、勞動保障、城市管理、

交通運輸、金融服務、教育培訓等，在這個利空影響下，三大指數再度回跌，當中以創業板指跌幅最重。

成交量能方面，今日滬深兩地成交金額依舊保持在兆元之上的水準，達人民幣 1.3 兆元，日增 1.7%，為連續 17 個交易日破兆。

港股方面，道瓊與 S&P 500 頻創新高，但亞股走勢卻連兩日偏弱，恒指今日早盤開低後在平盤之下震盪整理。

市場傳言恒大集團 (3333-HK) 與萬科 (2202-HK) 率正在協商，後者將買進前者所持有恒大物業(6666-HK) 全數股票。不過之後萬科表示協商告吹，恒大集團概念股午盤後全數急跌，連帶拖累市場人氣，恒指也出現一波賣壓。

騰訊 (700-HK) 尾盤時段大單敲進，跌幅迅速縮小，帶動恒指與恒科指脫離低點急升。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指小跌 0.22%，報 3524.74 點；科創 50 指數上漲 0.49%，報 1586.50 點；深證成指下跌 0.79%，報 14901.97 點；創業板指下挫 1.47%，報 3386.43 點。

恒生指數下跌 0.53%，報 26517.82 點、恒生科技指數小挫 1.49%，報 6719.19 點。

北向資金進出方面，周四北向資金賣超人民幣 1.78 億元，其中滬股通賣超人民幣 6967 萬元，深股通賣超人民幣 1.09 億元。

法人觀點

東興證券認為，7 月底以來，新能源汽車、太陽能、半導體產業波動率明顯增加，約 50%，遠高於 A 股整體 20% 的水準，同時上述產業周轉率於 8 月初創新高，反應投機心態濃厚。面對這個投機氛圍，建議投資人應把握景氣明確度高的個股，買進績優成長型或環循型權值股。

