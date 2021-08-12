〈台股盤前〉連五日下挫近400點 先力拚站回季線

美股周三科技股下跌，影響費半指數續疲，而道瓊、標普則因通膨有放緩跡象，再度刷新歷史紀錄，台股在連續多日下挫後，法人預期，今 (12) 日有機會出現反彈，不過，短期先力拚站回季線，否則不排除再回測萬七支撐。

市場消息方面，隨著多數學生已添購 Chromebook，外媒報導，Chromebook 出貨熱潮退去，相關 PC 大廠聯想、戴爾、惠普等向供應鏈砍單千萬台，相關業者也表示，美國市場去年需求快速提升，現在預期年底前需求將放緩。

同為 PC 大廠的華碩則受惠遠距商機，加上部分產品漲價效應挹注，第二季大賺百億元，純益達 113.7 億元，季增 16.13%、年增 113.92%，每股純益 15.3 元，創下單季新高，累計上半年賺近三個股本，每股賺 28.5 元。

工業電腦廠樺漢第一次私募無擔保轉換公司債發行總額共 15 億元，其中，手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 認購 10 億元，成最大認購者，威盛 (2388-TW) 及旗下威鋒電子 (6756-TW) 也認購 3 億元，引發外界關注，市場預期，IC 設計可望藉此建立關係，為自家晶片擴充更多非消費性產品出海口。