【日盛投顧】盤前分析

◆盤勢分析

1. 美國 7 月 CPI 年增 5.4%，月升 0.5%，較前一個月升幅放緩，道瓊及 S&P500 續創新高，科技股賣壓依舊。終場美股四大指數呈現漲跌互見，漲跌幅介於 - 0.24% 至 + 0.62%，其中費半指數表現最為弱勢，台積電 ADR 下跌 0.32%，聯電 ADR 上漲 0.09%，特斯拉下跌 0.31%，蘋果上漲 0.12%。

2. 量價及技術面：

（1）量能：量增下跌，量價結構不利多方。

（2）均線：下檔支撐為前低 (約 16,893 點附近)，壓力為月線 (約 17,507 點附近)。

（3）技術指標：日 KD 死亡交叉，開口擴大，短線尚無止跌訊號。

3. 櫃買指數下跌 2.16%，收在 210.31 點。短線支撐為 205 附近，壓力為 215 點附近。

4. 觀盤重點：台股加權指數周三在兩大重量級電子權值股 7 月營收大幅衰退的利空下，出現量增跳空摜破季線，加上外資期貨空單大幅增加，短線上若未迅速站回季線之上，整理時間恐拉長，投資人逢高仍須適度降低持股比率，待止跌訊號 K 線型態出現後再增加持股，選股上可留意 LED、營建、自行車、內需解封受惠相關個股。

5. 先前因宅經濟而大賣的 Chromebook 筆電銷售熱潮退燒，傳出包括聯想、惠普、戴爾等國際品牌大廠近期對零組件供應商大砍單，幅度高達兩成、總量高達 1,000 萬台。法人憂心，這是疫情下 PC 銷售大爆發局面可能告終的第一個跡象，牽動 6104 創惟、2458 義隆、3034 聯詠、2409 友達、3481 群創等台灣 Chromebook 相關供應鏈出貨。

6.2357 華碩昨（11）日公布第 2 季大賺逾 113 億元，季增 16%，每股純益 15.3 元，創單季新高；上半年獲利逾 200 億元，每股純益 28.5 元，為同期最佳。公司預期，本季 PC 出貨持續成長 15% 至 20%，第 3 季業績將優於第 2 季，且第 4 季訂單能見度相當高。

7. 中國大陸媒體報導指出，當地最大電信商中國移動公告最新 5G 通用模組產品集中採購得標結果，在晶片平台選用方面，高通拿到的占比最高，其次為紫光展銳，台灣 IC 設計龍頭聯發科也分到一杯羹，訂單份額為第三大。這三大晶片廠的 IC 全部由 2330 台積電代工，使 2330 台積電成為背後最大贏家。

8. 路透報導，知情人士透露，法國零售商家樂福（Carrefour）計劃在未來數周之內展開出售旗下台灣事業，估計這樁交易價值約 16 億歐元（19 億美元，約新台幣 530 億元）。但台灣家樂福否認出售消息；若出售訊息為真，大股東 1216 統一動向就備受矚目，包括是要賣股權、維持現狀還是直接買下台灣家樂福。不過 1216 統一表示，此為外界的臆測之詞，不多做回應。

