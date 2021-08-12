日本7月企業物價指數年增5.6% 創13年來最大升幅

日本央行 (Bank of Japan) 週四 (12 日) 公布， 7 月日本國內企業物價指數 (CGPI，2015 年 = 100) 報 105.7(初值)，年增 5.6%，為 2008 年 9 月以來最大增幅，反映原油、鐵礦石等價格上漲，造成多項產品價格上揚。

7 月日本國內企業物價指數與前 (6) 月相比，則上揚 1.1% ，是 2019 年 10 月以來的高水準。

企業物價指數反映企業之間物質商品交易的價格變動。7 月由於鐵礦石和廢鋼價格上揚，企業把成本轉嫁到鐵鋼產品上。汽油和輕油價格也因為杜拜原油行情好轉而上揚。另外，由於實施夏季電價的關係，高壓電力電價也調漲。

日本央行分析，有必要持續觀察新冠肺炎 (COVID-19) 有關的 Delta 變種病毒株等對經濟造成的影響。而把原物料成本上揚轉嫁到產品價格的作法，可能還會持續一段時間。

7 月份日圓計價的出口物價報月增 0.4%，年增 11.2%；日圓計價的進口物價報月增 1.8%，年增 27.9%。

在日本央行公布的 744 個査價項目當中，和去年同期相比有 382 個項目上揚，264 個項目下滑。