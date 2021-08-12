華航董座：貨運為今年營運主軸 客運Q4可望逐步轉強

華航 (2610-TW) 今 (12) 日召開股東常會，董事長謝世謙表示，目前幾乎所有國家均實施邊境管制，客運業務要恢復到 2019 年疫情前水準希望渺茫，不過仍可望於第四季逐步轉強，今年營運主軸還是以貨運為主。

謝世謙指出，去年以來貨運因客機航班取消，載貨艙位供給大幅減少，在供需失衡下，去年第四季掌握傳統旺季市場契機，單季貨運營收創歷史新高，全年貨運營收年增 88.21%。

展望今年，謝世謙強調，將會持續充分發揮 18 架 747F 和全新引進的 3 架 777F 全貨機運能優勢，搭配客機腹艙，全力衝刺貨運的獲利機會，並看好海轉空商機可望支撐空運市場維持一定需求，預期整體貨運艙位仍緊俏。

客運方面，去年受到疫情衝擊，華航客運營收年減 78.68%，今年在各國仍實施邊境管制與嚴格檢疫措施等，難以恢復至疫情前水準，將先配合政府開放程度，機動調整客運班次。

同時，華航將規劃並爭取季節性、主題性等各類包機，或包區、包艙服務等客製化產品。

此外，華航全新空中巴士 A321neo 客機將於年底前陸續交機，可降低單位成本，有利航線營運效益。