〈三星新機發表〉摺疊機銷量拚維持Note系列 占比重將逾1成

三星推出下半年新機，展望台灣市場，台灣三星行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，摺疊新機目標是要打造成為主流市場，預期新機銷售量可維持去年 Note 系列水準，占整體產品線比重至少 1 成。

陳啟蒙指出，過去摺疊機主要銷售對象為高階族群，不過今年下半年是要讓摺疊機成為市場主流，針對消費者調查顯示，摺疊機入手考量點包括價格與耐用性，因此也成為今年新機發展重點。

三星期望，今年台灣摺疊機銷售可達去年 Note 系列水準，在高階整體市場滲透率可達 20-30%；以三星自家產品線銷售佔比估算，摺疊新機比重達雙位數，預期將有 7 成業績來自三星旗艦機換機潮、3 成來自其他品牌換機需求。

越南為三星最大的手機生產基地，當地疫情嚴峻是否影響供貨，陳啟蒙坦言，6 月底到 7 月間手機供應確實較辛苦，但透過通路分配產品、改善措施等，現已恢復好轉，8、9 月摺疊機上市規劃，已有充足準備，將優先盡力滿足 Z 系列供貨。

陳啟蒙表示，從內部調查結果來看，若摺疊機售價低於 3.6 萬元，有 9 成消費者願意入手，以過去三星 S21 系列銷售狀況來看，3.2 萬元的 S21 + 比重最高，其次為 4.39 萬元的 S21 Ultra，因此手機價格落在 3.2-4.3 萬元間，且產品品牌影響力高、功能完整、創新形式，將成為手機價格甜蜜點。

根據研究機構 StrategyAnalytics 指出，全球摺疊智慧型手機市場規模預計 2021 年將達 650 萬台，年增 3 倍，2025 年將超過 1 億台，年複合成長率達 113%。根據研究機構 DSCC 報告指出，2020 年三星於全球摺疊智慧型手機市場市占率達 87%，位居首位。