土銀主辦中租子公司合迪聯貸 銀行熱捧60億元拍板

由土銀統籌主辦、中租 - KY(5871-TW) 子公司合迪聯貸案，在銀行團踴躍參與下，一度爆出 142% 的超額認購，最後以 60 億元拍板，銀行團今 (12) 日完成簽約。

中租 - KY 旗下的合迪委由土銀統籌主辦的聯貸案，原訂融資額度 50 億元，但在銀行團力捧下，聯貸額度提高至 60 億元，本次參貸行包括共同主辦的合庫銀、華銀，以及台銀、彰銀、農業金庫與永豐銀行等。

土銀表示，合迪成立迄今超過 34 年，深耕營建及運輸兩大產業客戶，主要經營營建機具、吊車、挖土機、重車、機具設備之分期付款買賣及租賃業務，提供客戶專業之金融服務。近年亦積極投入貨車、大卡車、遊覽車及二手小車等融資業務，協助車行或車主取得資金。

此外，合迪也在 2019 年先後推出「卡車幫」平台及「加油卡」，除針對卡車車主及車行提供融資外，也提供載貨媒合及加油優惠等週邊服務，擴大連結卡車司機、車行及有貨運需求之中小企業，成為中小企業最有效率的金融夥伴。

土銀強調，近年積極轉型，除原有之不動產核心業務外，擴大辦理企業授信，持續推動「5+2 新創重點產業」、「新南向」、「都市更新」及「危老建物重建」等融資業務。