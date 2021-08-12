〈華邦電股東會〉終端需求傳雜音 焦佑鈞：產能滿載仍供不應求

記憶體廠華邦電 (2344-TW) 今 (12) 日召開股東會，近期終端市場需求傳出雜音，對此，董事長焦佑鈞表示，目前產能仍持續滿載，供不應求，預期未來一年，疫情變化將持續成為影響電子業供應鏈的主要因素。

展望下半年市況，焦佑鈞指出，目前看起來還好，第三季仍舊是供不應求的狀態，第四季應該也不會太差，且明年底前需求面對供需的影響，會大於市場供給增加對供需的影響。

他並認為，未來一年、甚至一年半，電子業供應鏈仍以疫情變化為主要影響因素，變種病毒使全球近來確診數再竄升，疫情會如何影響供應鏈很難預測。

他並舉例，去年上半年供應鏈受疫情衝擊而短暫停頓，市場憂心產品銷售，但下半年產業短缺情況突然變嚴重，顯見疫情對產業影響變化很大。

談及供給短缺情況，焦佑鈞認為，缺貨時客戶會重複下單，供需缺口多大、及短缺情況會持續多久，很難預測；從供應端來講，華邦電產能持續滿載、供不應求，但終端需求面可能因實際發生的情況與期待不同，出現下修動作，在供應端說供應不足、終端又說需求下降下，造成市場困惑。

對此，焦佑鈞舉例，當供應量為 100%、需求量達 120%，若需求降至 110% 或拉升至 130%，公司很難感受到，因供給量就只有 100%，還是會認為處於供不應求的狀態。

從 Chromebook 砍單一千萬台的消息來看，焦佑鈞指出，今年第二季 Chromebook 銷量較去年同期增加 75%，廠商之所以取消訂單，是因其認為成長 75% 的訂單就足夠，但其實供應商要滿足 75% 的成長，都非常辛苦困難。

就目前市況來看，焦佑鈞認為，各式各樣的缺貨都存在，去年底缺晶圓代工、封裝產能，今年出現封裝材料供貨瓶頸，包括導線架、ABF 載板缺料都很嚴重，電子產業供應鏈大且複雜，會出現各種不平衡的狀態。