〈華邦電法說〉看記憶體將旺到明年 三大產品線供給仍短缺

記憶體廠華邦電 (2344-TW) 今 (5) 日召開法說，總經理陳沛銘指出，隨著漲價效益持續反映，第三季毛利率將續揚，看好記憶體上升循環持續，「這兩年沒問題」，利基型 DRAM、NOR 及 SLC NAND Flash 等產品供給短缺情況，也將延續至明年。

從各產品線來看，陳沛銘指出，利基型 DRAM、NOR 及 SLC NAND Flash 等，在市場未有新增產能加入，供給仍嚴重不足，短缺情況將延續至 2022 年，其中最吃緊的是 SLC NAND。

陳沛銘表示，目前產能持續滿載，第三季訂單都已談完，隨著漲價效益逐漸反映，毛利率將再成長，目前正在洽談第四季訂單，訂單能見度達年底，甚至已有客戶想談明年的長約。

陳沛銘指出，網路、邊緣運算、物聯網、電動車、遊戲及資料中心等應用需求持續強勁，帶動記憶體需求越來越大，預期景氣上升循環會持續一段時間，這兩年絕對沒問題，但疫情、通膨、氣候變遷帶來的不確定性也是變數。

對於高雄新廠進度，陳沛銘坦言，目前有缺工、缺料問題，但還在可解決範圍內，建廠進度符合預期，預計明年 1 月開始裝機、4 月試車、7 月小量生產，盼能在 10 月放量生產。

至於新廠產能，陳沛銘表示，高雄新廠土地面積是台中廠 2 倍大，台中廠現有產能為 5.7 萬片，高雄預計建置 2 座廠，第一階段產能為 3.15 萬片，初期會先裝機 1 萬片，導入 25 奈米微縮 (25S) 製程，相當於同業的 20 奈米。