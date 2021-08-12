〈華邦電股東會〉談地緣政治 焦佑鈞：未來供應鏈安全與安定性將成考量

記憶體廠華邦電 (2344-TW) 今 (12) 日召開股東會，談及地緣政治因素的影響，董事長焦佑鈞認為，過去大家追求最好的性價比，但未來供應鏈安全性與安定性將成為考量，在某些重要的採購上，甚至可能犧牲性能或成本。

對於如何看待地緣政治對半導體產業的影響，焦佑鈞指出，台積電創辦人張忠謀已在 APEC 非正式領袖閉門會議結束後，對外描述未來可能造成的影響，包括成本增加等。

焦佑鈞認為，過去全球對 IT 產品的協議，是希望新科技可普遍應用，使全球人類在科技使用上沒有障礙，過去大家追求最佳的性價比，要最好的性能、也要最低的成本。

然而，他指出，過去一年半來，廠商感受到缺貨困境而有所體悟，追求最好的性價比，可能忽略供應鏈安全性與安定性，廠商開始有新思維出現，未來供應鏈安全性與安定性將成為考量，而非性價比；在某些重要的採購上，可能會犧牲性能或成本，影響產業生態或消費者行為模式。

美國參議院日前通過拜登政府規模約 1 兆美元的基礎建設法案，焦佑鈞認為，若一切順利，2023 年該基建計畫將主導全球經濟與供需狀態，時間還有一年半，可慢慢觀察整個動態變化。