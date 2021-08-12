〈仁寶法說〉Q2純益年增24%每股賺0.57元 近十年同期新高

代工大廠仁寶 (2324-TW) 今 (12) 日公布第二季財報，受惠筆電、智慧裝置動能強勁，傳統淡季效應不明顯，雖然缺料導致生產效率、產能利用率下滑，但在業外挹注下，第二季稅後純益達 24.67 億元，季減 5.84%、年增 24.16%，每股純益 0.57 元，仍創下近十年同期新高，累計上半年每股賺 1.17 元。

仁寶第二季營收 2609.94 億元，季減 3.33 %、年減 1.01 %，毛利率 3.36%，季減 0.2 個百分點、年增 0.22 個百分點，營益率 0.98%，季減 0.24 個百分點、年增 0.07 個百分點，稅後純益 24.67 億元，季減 5.84 %、年增 24.16%，每股純益 0.57 元。

累計仁寶上半年營收達 5309.86 億元，年增 19.1%，毛利率 3.46%，年增 0.27 個百分點，營益率 1.1%，年增 0.36 個百分點，稅後純益 50.87 億元，年增 96.3%，每股純益 1.17 元。

業外方面，仁寶第二季業外利益達 9 億元，其中匯兌利益達 3.35 億元，利息收入、投資利益則各達約 2.6 億元、2.61 萬元，出貨方面，仁寶第二季出貨達 1300 萬台，持平上季、年增 4%，累計上半年筆電出貨達 2610 萬台、年增 28.57%。