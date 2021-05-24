仁寶強攻5G、車電、醫療 今年非PC營收比重上看4成

代工大廠仁寶 (2324-TW) 致股東報告書出爐，董事長許勝雄表示，今年全球經濟可望回復到穩定發展，預期各項電子產品均將較去年回溫，在非筆電布局上，將專注發展 5G、汽車電子、智慧醫療等，預期今年非筆電營收比重可望從去年 35% 進一步提升至 40%。

許勝雄表示，今年全球經濟與產業變化仍充滿許多不確定性，但整體大環境可望逐步回復至穩定發展，在多年穩健基礎下，對今年業績展望審慎樂觀，預期將能延續去年動能持續成長。

回顧去年，許勝雄指出，仁寶筆電事業受惠遠距工作、學習、娛樂等大趨勢，加上多年客戶基礎、平台開發技術實力，快速掌握成長機會，多元業務上，去年伺服器、智慧手機等產品出貨均翻倍成長，同時也正式啟用 5G 實驗室，從量產 5G 模組、終端裝置、小型基站、開發 5G 企業專網等，鎖定工業、農業、醫療、電競娛樂等四大領域。

智慧醫療方面，許勝雄表示，仁寶布局已達逾七年，提供醫療物聯網解決方案、免疫治療方案、AI 輔助醫療、醫療軟體系統、慢性病照護、個人健康管理、長期照護等七大類別，今年也將持續鎖定 5G、汽車電子、智慧醫療等重點產業布局。

展望未來，許勝雄認為，儘管產業不確定性對企業帶來考驗，但「這是最壞也是最好的年代，平凡的我們處在不平凡的一年」，將積極準備迎接挑戰、扭轉新局，持續推動數位轉型，導入精實計畫、自動化生產，並分散生產，拓展越南、台灣等地產能，提升整體競爭力。