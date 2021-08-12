疫情讓兩性財務差距擴大 35%台灣女性儲蓄金額縮水

受疫情影響讓兩性間財務狀況差距擴大，根據富達國際調查，包括台灣、香港、大陸、日本、英國與德國等六個市場中，女性每月退休儲蓄金額都低於男性，其中有 35% 台灣女性儲蓄因疫情縮水，高居調查市場之冠。

富達國際今 (12) 日發布《2021 年全球女性投資理財報告》，報告指出受疫情爆影響，31% 的受訪女性表示過去 12 個月可儲蓄金額減少，而男性僅 26% 受影響。

以區域來看，台灣有 35% 女性受疫情影響導致儲蓄金額縮水，男性也有 30% 受影響，但台灣兩性之間退休儲蓄的差距僅 7%，兩性差距相對較小，反觀英國與德國兩性退休儲蓄差距較大，分別高達 5 成、6 成以上。

如果進一步考慮全球疫情爆發所產生的影響，受訪女性當中 31% 表示過去 12 個月可供儲蓄的金額減少，而男性僅 26% 受到影響; 其中。

不過也有人因為疫情緣故，使得儲蓄金額增加，全球受訪女性中有 22% 過去 12 個月內儲蓄增加，主要是因為疫情限縮旅遊與休閒活動，使得部分女性反而多了資金可儲蓄投資。

調查指出，全球受訪女性僅約一半 (52%) 會積極選擇如何儲蓄或投資，其中又以中國大陸女性最為積極比重高達 73%，台灣女性接近整體平均約 56%，而日本女性比例則最低僅 28%。

從投資的觀點來看，全球約三分之一 (33%) 的女性自視為投資者，比例遠低於男性 (41%)，其中台灣女性有 41% 自視為投資者，略高於平均，但與男性自視為投資者 (50%) 比例有明顯差異。

而大陸則正好相反，60% 女性自視為投資者略多於男性 (58%)，日本女性自視為投資者僅 9%，也是最擔心自己整體財務狀況和理財能力。

富達投信投資部主管張翠玲建議，女性別把投資想得太複雜，只要看準「趨勢主題」，並結合「YES」秘訣也能透過時間複利達成理財目標。

其中「趨勢主題」在於掌握經濟或產業結構性演進，包括人口、環保、減碳和科技革新運用等議題，根據晨星公司研究數據，截至 2021 年 3 月的過去一年中，全球趨勢主題投資的淨流入量達 2070 億美元，大幅超越了過去九年總流入量的 1270 億美元，顯示許多投資人已認知到趨勢主題投資是掌握未來長期收益的契機。

至於「YES」秘訣，張翠玲說，Y 是「Youth」，時間是投資的關鍵優勢，從年輕時就及提早進行理財與進行退休規劃，善用複利效應是累積財富最有效率的方法之一；E 則為「Easy way」，建立簡單且有效的投資觀念，而 S 則是「regular Saving」，透過定期定額進行投資，聚沙成塔累積財富。



