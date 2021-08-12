英國第二季GDP季增4.8% 符合市場預期

根據英國國家統計局 (ONS) 最新的數據顯示，隨著經濟從防疫封鎖造成的衝擊中強勁反彈，英國今年第二季國內生產總至 (GDP) 成長了 4.8%，符合市場預期。

數據顯示，英國第二季 GDP 初值季增 4.8%，符合市場預期，高於第一季的萎縮 1.6%，但較疫情前 2019 年第四季仍低 4.4%。與去年同期相比，成長 22.2%，好於前值的萎縮 6.1%。

數據顯示，占該國主導地位的服務業產出增長了 5.7%，僅較 2019 年底的峰值低 3.5%。餐飲和飯店業的成長幅度最大，隨著飯店業在 4 月和 5 月重新開放，相關活動增加了 87.8%。

工業產出也季增 0.5%，主要受惠於製造業產出回升 1.8% 所推動。建築業產出也續升 3.3%，高於前值的 2.3%。不過，礦業產出則季減 16.6%。

家庭消費為 GDP 的貢獻最大，較上一季回升 7.3%，高於前值的續降 4.6%，超過市場預期的回升 5.5%，為 GDP 成長貢獻了 4.1 個百分點。政府支出也較上一季成長 6.1%，高於前值的 1.5%。

英國財政大臣 Rishi Sunak 表示：「我知道仍然有挑戰需要去克服，但我對英國經濟的實力和英國人民的韌性充滿信心。」

ONS 國家副統計師 Jonathan Athow 表示：「英國經濟持續強勁反彈，飯店業因為室內用餐再度開放而受益，另外，服務業的重新開放也提振了相關廣告支出。醫療服務也出現增長，人們願意再次進入醫院看診。」

英國央行預期，英國經濟有望在今年第四季恢復到疫前水準。該行也預計，今年英國經濟將增長 7.25%，將是自 1941 年英國在第二次世界大戰期間以來的最快年度增長。去年英國 GDP 下跌近 10%，創下 300 多年來的最大跌幅。