【龍哥講股教室】台股正式止跌的密碼 關注籌碼穩定股

上週提醒大家，台股到月線反壓，要獲利放口袋，降低持股提高現金比例，有做到的朋友就能夠避開大盤下跌 500 點的風險；台股昨天拉出下影線有初步止跌訊號，配合這幾天融資大減肥，的確很有機會醞釀止跌，但是，但是請不要太勇猛，建議等到台股站上 17327 點有正式止跌訊號，再擴大操作，這時候不要增加持股，要控制風險。

盤勢震盪可以利用期貨和選擇權增加績效，上上週，期貨波段空單大賺錢，電腦會員直接大賺 42 萬，再來換期貨波段多單大賺 62 萬，後來期貨波段多單再大賺 43 萬，沒有想到的行情一樣可以大獲利；選擇權四大核心策略連續賺 2X 周，龍哥真的不知道連續幾周了，實際操作實際獲利。

營收飆速王，就是 LED 驅動 IC 的聚積 (3527-TW)，LED 未來成長幅度大，不過貢獻獲利比重還不高，所以股性會比較牛一點，不能追價，拉回可以留意買點，另外還可以觀察佰鴻 (3031-TW)，億光 (2393-TW)，一詮 (2486-TW)，不過龍哥領先市場，兩週前提早佈局就可以簡單獲利。

<航運>

貨櫃三雄萬海 (2615-TW)，長榮 (2603-TW)，陽明 (2609-TW) 的七月營收都很漂亮，獲利好，運費還是上漲，缺櫃、塞港還是無法解決，至少到今年底，貨櫃的獲利沒有問題，航運整體趨勢看多，股價會大幅度修正，主要是籌碼的問題，上週成交量開始下降，籌碼沉澱，現在就是等待月線走平後再攻擊，月線順勢上揚，就會有波段的行情，目前航運還是容易震盪整理，以短打為主。龍哥節目中都會詳細分析，有操作航運的朋友要緊盯龍哥節目 (https://lihi1.com/UOB7n)。

<鋼鐵>

鋼鐵是產業結構性的改變，中國和俄羅斯都管制出口，為什麼？因為全球鋼鐵需求超級滿，鋼鐵產品漲翻天。美國基礎建設過關，其中受惠最大的還是大成鋼 (2027-TW)，很多低價庫存，下半年還是會有好獲利，技術面來看，目前就是在月線和季線之間區間震盪，等待月線走平後的攻擊機會。

<電子>

MCU 供不應求，需求很滿，台股不管怎麼下跌，之前大跌 1100 點，最近大跌 500 點，投信還是積極佈局新唐 (4919-TW)，這就是籌碼穩定，今天大盤稍微穩定而已，新唐就出現大漲，新唐六月 EPS 大賺 1.55 元，一個月就賺贏前五個月 1.52 元，獲利大爆發，股價不會寂寞。

龍哥四次操作新唐，領先市場提早佈局，簡單享受獲利，累積獲利 + 160%，還拍影片介紹，有興趣的朋友可以去看 (https://lihi1.com/UOB7n)。

電動車市場商機很大，車用二極體下半年營收會很好，產品醞釀漲價，2481 強茂，股價回測後浮現投資價值，外資趁機撿便宜，投信籌碼穩定，股價站穩 103 元會有轉強機會。

深入了解產業面，龍哥才能領先市場，告訴大家產業面的情況，基本上半導體，IC 設計以及 DRAM，手機，車用，這些產業的狀況都是產能滿載，股價比較有保障；可以觀察漢磊 (3707-TW)，晶豪科 (3006-TW)，威剛 (3260-TW)，全新 (2455-TW)，宏捷科 (8086-TW)，欣銓 (3264-TW)，景碩 (3189-TW)，欣興 (3037-TW)。

聯電 (2303-TW) 法說未來展望佳，產能滿載，訂單看到明年底，龍哥很早就跟大家分析，半導體要轉強要看聯電而不是台積電，龍哥一直給大家一個觀念，大股本的個股，股價不會跟 10 日有太大的乖離率，只要乖離率過大一定會整理，這就是聯電股價修正的原因，目前修正到 10 日線，多方健康格局。

宏捷科 (8086-TW) 七月營收創歷史新高，新產能開出來，而且還切入第三代半導體氮化鎵，預計營收和獲利就是會持續增加，這時候股價打到月線下面，有更高的投資價值，不過最好等到股價轉強再佈局，資金才能更有效率配置。

驅動 IC 被華為要切入驅動 IC 而影響，以市況來看，驅動 IC 的需求很大，還是供不應求，這時候股價打回來反而可以尋找佈局機會；以敦泰 (3545-TW) 來說，主力產品 IDC 本季預計再漲價一成，累計漲幅約五成，積極搶入電動車用面板市場，前 5 月大賺 10 元，6 月大賺 4.67 元，嚇死人，全年預估 EPS 達到將近 40 元，一般 IC 設計本益比 20 倍左右，合理目標價就上看 800 元，當然不是說一定到 800 元，至少上漲空間較大，股價就較有保障，目前股價一路修正跌破月線，不錯，浮現更高的投資價值，外資趁機在撿便宜，但是不要接刀子，等待止跌的轉強機會。

天鈺 (4961-TW) 今年預估 EPS 有 25 元左右，本益比 20 倍，合理目標價上看 500 元，有上漲空間，股價就較有保障，這就是投資的價值，而不是看漲說漲，看跌說跌，但是不要接刀子，等待止跌的轉強機會。

電動車是未來的趨勢，商機非常大，所以車用相關都要長期關注，例如，電動車的心臟－電池，電動車沒有電池還叫電動車嗎？電動車銷量成長，趨勢向上的話，電池的銷量一定往上走，台廠可以注意康普 (4739-TW)，美琪瑪 (4721-TW)，聚和 (6509-TW)。其餘像導線架，連接線等等都可以關注，例如，順德 (2351-TW)，鴻碩 (3092-TW)，健和興 (3003-TW)，同欣電 (6271-TW) 等。像同欣電的七月營收很漂亮，車用 CIS 封裝需求非常強勁，長期趨勢看好，投信狂買，籌碼穩定。

龍哥持續關注勁量電池小鋼炮和法拉利，龍哥領先市場一個月告訴大家要佈局車用電池，現在市場上是不是都在講電池？龍哥才是領先指標，要提早佈局就要找龍哥，簡單享受獲利。

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