東京單日新增4989人確診 專家警告狀況已經失控！

日本東京的新冠肺炎 (COVID-19) 確診，在 12 日 (週四) 當天又新增 4989 例，創下次高紀錄。有日本專家指出，東京的新冠肺炎疫情已經陷入失控狀態，

《日本經濟新聞》在 12 日 (週四) 傍晚的報導指出，東京在 12 日當天新增 4989 例新冠肺炎確診，東京截至目前的新冠肺炎確診案例也累計到 26 萬 3970 人。最近一週的平均確診人數約 3976 人，與前一週相比 (約 3646 人) 高出 9%。

東京 12 日的重症患者較前一天增加 21 人，人數來到 218 人，而這個數字不僅創下新高，也是東京重症患者人數首度高過 200 人。

以新增確診的年齡分布來看，20 多歲有 1490 人、比例最高，其次為 30 多歲的 1031 人、40 多歲的 865 人、50 多歲的 627 人，而 65 歲以上的高齡族群則有 161 人。

有日本專家在東京都政府舉行的疫情監控會議上指出，新冠肺炎疫情正以前所未見的速度擴大當中，狀況無法控制、達到災害水準，是病毒肆虐等級的非常狀態。

此外，日本專家也提出警告，認為東京的醫療服務體制，已陷入嚴重的功能殘缺狀態，表達出極為強烈的危機感。

東京都知事小池百合子也在 12 日的疫情監控會議後提到，人流與這次發出緊急事態宣言前夕相比、有減少大約 5 成的必要性，要避免不必要的外出，也拜託大家取消或延後回鄉、出遊的行程。