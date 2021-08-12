外資偏好傳產股、投信加碼電子 同步大賣華邦電

台股指數今 (12) 日終場以 17219.94 點作收，小跌 7.24 點，成交值再縮至 3210 億元，創 4 月以來單日新低，不過，三大法人合計買超 42.1 億元，呈現連 2 買，除了外資連 2 買，投信也轉賣為買，外資著重傳產股，投信加碼電子股，不過，華邦電同為外資和投信賣超最多的標的。

外資今日買超 45.23 億元，投信買超 8.03 億元，僅自營商賣超 11.13 億元，為連 5 賣。

統計外資買超前 10 大標的多集中在非電族群，依序是中鋼達 4.27 萬張，台泥 2.37 萬張，長榮 1.4 萬張，南茂、群創近 1.2 萬張，大成鋼和元大金逾 1 萬張，中鴻和國喬均超過 9000 張，玉山金 8700 餘張。

外資賣超前 10 大標的則有華邦電 2.2 萬張，中信金 1.8 萬張，聯電 1.7 萬張，宏碁逾 1 萬張，元大滬深 300 正 2、旺宏、友達均超過 7000 張，國泰永續高股息 6000 餘張，開發金和富邦金近 5000 張。

投信買超前 10 大標的依序有聯電 4700 張，欣銓 3000 張，旺矽 1700 張，同欣電近 1000 張，開發金和捷敏 - KY 均超過 800 張，台積電 700 餘張，台灣大近 700 張，國泰金和日月光投控在 600 張上下。

投信賣超前 10 大標的則有華邦電 7300 餘張，光罩 4000 張，元大金 3700 張，旺宏 2300 張，晶豪科、台玻、元太和南亞科均逾 1000 張，榮成和合晶在 800 張上下。

國泰證期研究部仍提醒，近期盤面出現利多不漲、利空下跌的狀況，面板股、記憶體族群表現相對弱勢，加上近期量能持續遞減，短期均線仍維持下彎，若季線無法有效站穩，多方不容易有好表現。