八方雲集預計9月上旬掛牌上市 持續海內外展店擴充規模

連鎖餐飲集團八方雲集 (2753-TE) 今 (12) 日召開上市前業績發表會，八方雲集表示，預計最快 9 月上旬掛牌上市；展望後市，旗下梁社漢排骨將在台加速展店，丹堤咖啡也將重新定位獲利模式，年底前開出第一家新店型，主力品牌八方雲集則將揮軍美國，目標打造複合式跨國連鎖品牌。

八方雲集說明，儘管疫情干擾，但八方雲集和梁社漢排骨因外帶比重超過 70%，營運相對持穩，前 7 月合併營收 33.52 億元，年增 16.28%，惟上半年則受到原物料價格上揚，侵蝕毛利，稅後純益 2.83 億元，年減 5.69%，每股純益 4.71 元。

展望後市，八方雲集表示，儘管疫情仍具不確定性，仍會照既定計劃前進，以「多品牌、跨市場」的發展策略擴展事業版圖。

其中，在台灣將積極開展梁社漢排骨，目前全台已達 118 家，預計年底將達 150 家，力拚 5 年內達 500 家門店規模；而去年底併購的丹堤咖啡，將重新定位獲利模式，預計年底前開出第一家新店型。另外，規劃在年底前推出全新蔬食新品牌專賣店，挹注未來成長動能。

至於主力品牌八方雲集，由於全台已超過 1000 家、香港 60 家，將深入新市鎮展店，並對既有店改裝升級，藉由導入新智能設備、開發調理包新品等，為既有店增添營收動能。

海外市場方面，在香港同樣朝多品牌方向發展，百芳池上便當、八方台式麵屋將持續拓店，年底前店數預計可達 10 家、7 家。

此外，八方雲集計畫進軍美國，透過合資經營方式，預計最快明年第一季在美國加州開設第一家八方雲集。