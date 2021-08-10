〈疫情重創內需〉多家餐飲業7月營收年減2成起跳 美食-KY穩住正成長

連鎖餐飲集團陸續公布 7 月業績，多家業者均年減超過 20% 起跳，不過，美食 - KY(2723-TW) 7 月合併營收較去年同期成長 0.75%，顯示海外市場復甦，相對有效穩住營運動能。

由於 7 月餐飲業者僅提供外帶外送服務，幾乎全數業者呈現衰退，包括安心 (1259-TW)、王品 (2727-TW)、六角 (2732-TW)、乾杯 (1269-TW)、瓦城 (2723-TW)、豆府 (2752-TW)、新天地 (8940-TW) 和漢來美食 (1268-TW)。

不過，若與上月相比，不少業者已較上月成長，其中，豆府和王品月增率在 20% 上下，乾杯則有逾 30% 成長。

美食表示，在中國的 85 度 C 門市日均營業額保持穩定，美國門市的來客數更逆勢較上月成長，加上台灣市場的買氣也從谷底回升，使 7 月營收較去年同期持平。

在美國市場，受到 Delta 變種病毒傳播的影響，全國各州的確診人數攀升，洛杉磯、舊金山等地政府也陸續恢復室內配戴口罩的政策，不過，85 度 C 日均來客數仍較 6 月成長，若對比 2019 年同期，日均營業額接近雙位數成長，因此，美食看好下半年 85ºC 美國銷售成長的力道仍可望延續。

中國方面，美食指出，雖同樣受到本土確診增加和擴散的影響，但當地 85 度 C 門市的日均營業額相較 6 月並無明顯落差，並優於多數同業，基本面穩健。

對於台灣市場，美食認為，7 月消費動能大致上已較 6 月回溫，隨著線上寄杯、線上蛋糕券等創新服務推出，看好疫情後可望發揮本土咖啡及蛋糕領導品牌的優勢，率先恢復成長。

乾杯指出，在中國展店效益顯現，老乾杯深圳華僑城店、老乾杯上海國金店分別於 6、7 月開出，拉抬 7 月營收較上月月增 32.79%。

同時，乾杯在國內 7 月外帶業績月增超過 40%，隨著餐廳開放內用，內用座位可接來客約 30-50%，平均客單價年增約 20-30%，有助 8 月營收將逐步回升。

瓦城也表示，隨著疫情警戒降級，各縣市陸續開放餐廳內用，看好台灣防疫作為和後續經濟振興計畫，餐飲內需市場有望逐步回溫。