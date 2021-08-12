蝦皮升級電子支付倒數最後一天 未完成申請將遭廢止許可

蝦皮代理收付日均餘額達 31 億元，有意申請轉型為電支機構，去 (2020) 年已經取得許可，但由於需要增資才能申請營業執照，增資案目前仍卡在投審會，金管會今 (12) 日表示，按照法規若 8 月 13 日前無法完成，恐遭廢止許可，無法成立蝦皮支付。

蝦皮支付原本是「第三方支付業者」，但因保管代理收付業務每年的日均餘額超過 10 億元，須向金管會申請專營電子支付機構業務，蝦皮在去 (2020) 年 11 月 13 日取得設立電子支付機構許可，依法必須在 6 個月內向主管機關申請核發營業執照，但因經濟部修訂的中資審核新認定標準從今 (2021) 年起適用，因此蝦皮購物在今年 5 月時向金管會申請展延 3 個月，最後期限為 8 月 13 日。

金管會指出，蝦皮支付要經營代理收付、收受儲值與轉帳等業務，按照規定資本額須達 5 億元，業者已承諾增資，但投審會至今仍未通過蝦皮支付的增資案，目前蝦皮並沒有通知金管會「來不及申請」，金管會會等到明天期限，如果蝦皮到明天依舊來不及依照規定申請，將依法做後續處理，也就是廢止業務許可，只能維持原本的第三方支付餘額額度。