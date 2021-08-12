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信用卡刷卡比疫情前大減千億元 「嗶」交通縮水救不了零接觸支付

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
信用卡刷卡金額比疫情前大減千億元 「嗶」交通縮水救不了零接觸支付。(鉅亨網資料照)
信用卡刷卡金額比疫情前大減千億元 「嗶」交通縮水救不了零接觸支付。(鉅亨網資料照)
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信用卡刷卡非現金支付悠遊卡一卡通電子票證零接觸支付支付金管會

金管會今 (12) 日公布，受到疫情衝擊，6 月信用卡簽帳金額單月大減 243 億元，比起疫情未爆發前，更少了 1100 億元。雖然疫情期間，許多金融機構都積極推廣「零接觸」支付，但非現金支付在筆數和金額還是雙雙大降，主要是電子票證如悠遊卡、一卡通使用量大減所致。

截至 6 月底止，計有 33 家信用卡發卡機構，總流通卡數約 5120 萬張，總有效卡數約 3318 萬張；疫情在 5 月下旬升溫，使得消費力大縮水，當月簽帳金額約 2153 億元，較上月份的 2396 億元減少 243 億元，較去年同期少 218 億元；2019 年 6 月尚無疫情因素，相比起來更少了 1100 億元。

銀行局副局長林志吉表示，疫情在 5 月下旬升溫，國內也開始實施三級警戒，對實體通路消費衝擊很大，多家發卡量大的銀行刷卡金額少則減少 10 億、多則減少到 30 多億元。

不只信用卡刷卡大減，即使許多金融機構積極推廣「零接觸」支付，非現金支付交易筆數從第一季的 12.67 億筆、掉到第二季的 10.69 億筆，金額從 1.28 兆元降到 1.26 兆元。

林志吉表示，非現金支付之所以下滑，主要是電子票證如悠遊卡、一卡通在交通和小額支付的使用量大降。

林志吉引用悠遊卡公司網站資料表示，4 月以前，每日捷運通勤達 200 多萬人次，但 5 月下半月開始減少，當月日均剩下 109 萬人次，6 月日均更只剩 43.7 萬人次，與疫情前相比，等於一天減少 160 萬次的用量；一卡通也有同樣的情形。

林志吉進一步指出，以金額來看，電子票證非現金消費金額單季減少約 13.6 億元，其中，悠遊卡減少 10 億元、一卡通減少 2 億元。

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