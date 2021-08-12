信用卡刷卡比疫情前大減千億元 「嗶」交通縮水救不了零接觸支付

金管會今 (12) 日公布，受到疫情衝擊，6 月信用卡簽帳金額單月大減 243 億元，比起疫情未爆發前，更少了 1100 億元。雖然疫情期間，許多金融機構都積極推廣「零接觸」支付，但非現金支付在筆數和金額還是雙雙大降，主要是電子票證如悠遊卡、一卡通使用量大減所致。

截至 6 月底止，計有 33 家信用卡發卡機構，總流通卡數約 5120 萬張，總有效卡數約 3318 萬張；疫情在 5 月下旬升溫，使得消費力大縮水，當月簽帳金額約 2153 億元，較上月份的 2396 億元減少 243 億元，較去年同期少 218 億元；2019 年 6 月尚無疫情因素，相比起來更少了 1100 億元。

銀行局副局長林志吉表示，疫情在 5 月下旬升溫，國內也開始實施三級警戒，對實體通路消費衝擊很大，多家發卡量大的銀行刷卡金額少則減少 10 億、多則減少到 30 多億元。

不只信用卡刷卡大減，即使許多金融機構積極推廣「零接觸」支付，非現金支付交易筆數從第一季的 12.67 億筆、掉到第二季的 10.69 億筆，金額從 1.28 兆元降到 1.26 兆元。

林志吉表示，非現金支付之所以下滑，主要是電子票證如悠遊卡、一卡通在交通和小額支付的使用量大降。

林志吉引用悠遊卡公司網站資料表示，4 月以前，每日捷運通勤達 200 多萬人次，但 5 月下半月開始減少，當月日均剩下 109 萬人次，6 月日均更只剩 43.7 萬人次，與疫情前相比，等於一天減少 160 萬次的用量；一卡通也有同樣的情形。

林志吉進一步指出，以金額來看，電子票證非現金消費金額單季減少約 13.6 億元，其中，悠遊卡減少 10 億元、一卡通減少 2 億元。