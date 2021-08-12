〈台幣〉終止連4貶收27.819元 匯市量能急凍

台北股匯市今 (12) 日交投清淡，量能創波段新低，新台幣兌美元終止連 4 貶，一度升上 27.7 字頭，在亞幣中表現偏強，與重貶的韓元走勢分歧，但終場升勢收斂，以 27.819 元作收，升值 2.8 分，台北及元太外匯市場總成交值僅剩 9.305 億美元。

美國通膨疑慮放緩，Fed 縮減購債壓力可望稍稍緩解，美元因此從四個月高點回落，新台幣今天以 27.81 元開出後，由於外資偏向匯入，推升匯價最高來到 27.774 元，升值 7.3 分，最低為 27.829 元。

新台幣兌美元終場升幅收斂，收在 27.819 元，小升 2.8 分，台北外匯市場成交值僅 6.69 億美元，元太外匯市場成交值 2.615 億美元。

加權指數今天成交量能 3190 億元，為今年 4 月以來單日最低量，尾盤跌幅收斂，小跌 7 點，收 17219 點，外資今天買超 45.2 億元，為連 2 買。

觀察主要亞幣表現，韓元兌美元今天再度出現一波急貶，單日貶幅達 0.8%，新加坡幣同步走貶，泰銖則升值 0.3%，台幣升值 0.1%，人民幣升 0.06%，日圓小升 0.02%。