日月光投控完成董事改選 矽品前董座林文伯正式退休

封測龍頭日月光投控 (3711-TW) 今 (12) 日召開股東會，並完成董事改選，矽品前董事長林文伯正式退休、退出董事會，由矽品營運長張衍鈞遞補出任，日月光投控也通過盈餘分派案，每股將配發 4.2 元現金股利，創下控成立以來新高，依今日收盤價計算，殖利率約 3.35%。

日月光投控此次共選出 10 席董事、3 席獨董，共 13 席董事，10 席董事分別為董事長張虔生、總經理張洪本、營運長吳田玉、財務長董宏思、高雄廠總經理羅瑞榮、中壢廠總經理陳天賜，矽品董事長暨總經理蔡祺文、營運長張衍鈞，環旭董事長陳昌益，董事張能傑；3 席獨董則為游勝福、何美玥、翁文祺。

吳田玉表示，日月光投控去年稅後純益為 276 億元，年增 63.8%，獲利較 2019 年大幅成長，預計未來在合併綜效、經濟規模、效率提升及技術領導的優勢上，預計今年營業利益率將可持續提升。

吳田玉也認為，隨著疫情改變人們生活與思維，帶動遠距商機、高效能運算甚至醫療等其他應用，人類生命已完全跟電子產品連結，半導體市場變成不一樣的規模。

此外，吳田玉也說，台灣半導體業已建立完整的產業鏈架構，也成為全球高科技產品的主要供應者，未來公司也必須思考在共生循環的價值思惟中做出對應，並及早為配置不同市場而產生的成本、法規及人力資源研擬策略，公司也將適應各種交易、商展、聯繫都將轉為虛實整合的營運型態。

吳田玉表示，日月光投控為台灣第 1 家四度榮獲 CDP 最高等級 A List 成績的企業，也是全球唯一在同年度同時獲得 DJSI 領導者與 CDP A List 雙重高度肯定的半導體企業。

日月光投控致力讓經營與氣候友善結合、讓企業體質更具韌性，績效更具成本效益，在產業發揮正面影響力，以「低碳使命、循環再生、社會共融、價值共創」四大面向作為企業永續發展策略，並秉持「取之於社會、用於社會」的初衷，落實企業社會責任，並整合跨領域資源，投入各項永續發展工作。