中壽併入開發金100%子公司後 保戶保單權益不變

中國人壽 (2823-TW) 今 (12) 日召開董事會，決議通過與開發金控 (2883-TW) 的股份轉換案，由開發金控以發行普通股、特別股及支付現金的方式予除開發金控以外的中國人壽全體股東，以取得中國人壽 100% 股權。未來完成併購後，保戶保單權益不變。

中國人壽董事會今日也通過將於 10 月 1 日召開股東臨時會討論股份轉換案，預計於股東會決議通過並取得主管機關的核准後，完成股份轉換，屆時中國人壽將成為開發金控 100% 持股的子公司。

本次股份轉換的對價為中壽每一股普通股將可換得開發金控 0.8 股普通股、0.73 股特別股，本次新發行的開發金控特別股，股息年利率定為 3.55%，將按發行價格每股 10 元計算股息，及現金新台幣 11.5 元，該對價是以雙方調整除權息後的價格為基礎，包括中國人壽即將發放的現金股利每股 0.4 元及股票股利 0.4 元，以及開發金控已發放的現金股利 0.55 元。此次股份轉換對價已委請獨立專家安侯建業聯合會計師事務所出具價格合理性意見書，依會計師評估此次交易價格應屬合理。

中國人壽長期穩健經營，深耕永續發展，積極推動數位轉型，公司治理及公平待客等已內化為公司企業文化，歷年來皆有評核績優表現。中國人壽近年來持續擴大營運規模及提升經營績效，在全體同仁共同努力下，總資產突破新台幣 2.2 兆元，2021 年上半年獲利超越去年全年，交出亮眼成績單。

中國人壽表示，成為開發金控 100% 子公司後，所有客戶權益完全獲得保障，原保單的條款、內容、權利與義務維持不變，並將一本初衷提供更有溫度的保險體驗。中壽將持續推動集團「ABCDE」5 大策略，在集團豐富資源整合支持下，將使中國人壽更具競爭力並在集團帶領下朝向國際化發展，共創新局。