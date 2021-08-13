〈鴻海法說〉資本支出看增 擬發270億元公司債 今年募資規模衝高

鴻海 (2317-TW) 公告，擬發行無擔保普通公司債 270 億元，觀察近 2 年鴻海發債規模屢屢攀升，除了趁低利率環境強化財務結構，也是擴充銀彈，應對未來幾年電動車及全球布局所需。

鴻海財務長黃德才表示，鴻海今年資本支出增加，是因應新事業投資、全球布局及內部轉型，上半年資本支出已經來到 375 億元，年增 17%，全年估計會超過去年的 655 億元。

黃德才強調，公司籌資策略重視未雨綢繆、超前部屬，鴻海除了營運周轉資金需求量大，現階段積極執行 3+3 轉型布局，以及今後對外投資等策略，都有一定的資金需求。

以數字來看，鴻海近 2 年發債金額攀升，從 2018 年 180 億元、2019 年 121 億元，到去年跳升至 268.5 億元，今年以來更已發行普通公司債 120 億元，以及海外可轉債 (ECB)7 億美元，至今發債金額已超越去年全年，現在又通過發行 270 億元普通公司債充實銀彈。

黃德才表示，只要外在金融市場有利籌資就會持續執行，藉此取得便宜資金償還負債，降低利息成本、並提高現金水位的安全性及充足性，加上現在還有疫情等外在風險，更加凸顯安全現金的重要性。