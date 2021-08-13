華爾街大多頭：美股高估值將成新常態 通膨不會重演1970年代噩夢

長期多頭分析師、Yardeni Research 總裁 Ed Yardeni 周四 (12 日) 接受巴隆周刊 (Barron's) 訪問表示，他仍看多美股，高估值將成為新常態，並認為由於生產力正處大幅成長初期，目前通膨現況不會重演 1970 年代的惡性通膨。

Yardeni 表示，聯準會在去年市場低谷、標普 500 指數預估本益比跌至 12.7 倍時大舉進場，撐起股市後預估本益比便飆升至 22 倍至今。目前華爾街平均預計標普 500 指數今年每股盈餘為 200.51 美元，2022 年為 218.92 美元。

Yardeni 預測，今年第二季將看到獲利成長的高峰，下半年企業成長約 20% 到 30% 隨後放緩，這仍然意味著企業獲利將提高至歷史高點，並將推動股市走高。

Yardeni 表示，現金的貨幣供給量比疫情前高出大約 5 兆美元，這幾乎相當於一年的名目 GDP，因此，他預估 22 倍的本益比將成為新常態，考量到華爾街共識預估 2023 年每股盈餘將達到 230 美元，屆時標普 500 指數將上看 5060 點。

針對近期飆升的通膨，他認為只是暫時現象，不會重演 1970 年代的惡性通膨，當時最大的問題是生產率下降，導致價格成長相對快速，而現今生產力正在成長。

Yardeni 表示，目前正處於生產力大幅成長的初期，約以 2% 左右的比率成長，預計 2025 年將成長至 4%，並再出現一段停滯期，就如 90 年代初的科技革命一般，當時創造巨大的生產力。 Yardeni 反而更擔憂勞力市場的成長狀況，勞動力成長率現在不到 1%。

潛力股：科技、醫療、工業

展望未來有潛力的板塊，Yardeni 看好進行科技整合的工業、醫療技術和科技業。他認為利用技術力可抵消勞力短缺、提高勞力生產率。藉由科技整合，鐵路、物流、卡車這些產業能夠節省成本，提高營運效率。

首先受惠的板塊便是科技股，如提供通訊服務、雲端的谷歌 (GOOGL-US) 與臉書 (FB-US)，電商龍頭亞馬遜 (AMZN-US)。金融業也正在金融科技方面大舉投資，此舉將有利該產業發展。

隨著美國與中國的紛爭持續，供應鏈將不得不遷出中國，工業類股便擁有優勢，有了技術整合，這些企業在遷移過程能保有成本效益和移動效率。

而醫療技術產業因疫情期間使遠端醫療快速發展，除了數位化發展，mRNA 技術也是一個看點。

Yardeni 表示他仍看多美國股票，此外中小型股估值相對於大盤股而言處於歷史低點，當未來經濟恢復正常，這些類股估值有望回升。