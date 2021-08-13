美FDA批准 免疫低下族群可打第3劑疫苗

美國食品藥物管理局 (FDA) 周四 (12 日) 授權免疫低下者施打第三劑疫苗，希望能保護最脆弱的族群免於感染高傳染力的 Delta 病毒。

FDA 通過授權後，還須經過美國疾病管制預防中心 (CDC) 的疫苗諮詢委員會審議。該委員會預定美東時間周五下午 1 點開會表決，如果做出建議追加劑量的決議，且最終獲得 CDC 許可，美國就能即刻展開第三劑施打作業。

美國藥廠輝瑞 (PFE-US) 正在準備申請施打第三劑疫苗，不過 CDC 主任 Rochelle Walensky 周四強調，只有免疫低下的族群需要打第三劑，一般民眾尚無此需要。FDA 也說，一般已經完整接種的民眾無須打第三劑。

白宮首席醫療顧問佛奇 (Anthony Fauci) 上周表示，聯邦衛生官員正快馬加鞭批准免疫不全的族群追加疫苗劑量，這些脆弱族群包括癌症患者、HIV 患者或接受器官移植手術者，這些人打完兩劑疫苗後，仍無法出現適當的免疫效果。

佛奇周四再度說明：「免疫缺陷的個體非常脆弱。趕快幫這些人追加劑量是至關重要的事情，我們正在努力，將盡快開始執行... 這是優先事項。」

根據 CDC 近期數據和諮詢小組的資料顯示，免疫低下者只占全美 2.7% 人口，卻占了突破性感染 (打完疫苗仍染疫) 住院病例的 44%。

研究顯示，對於打過第一劑或打完兩劑疫苗，體內仍無法展生足夠中和抗體的人來說，打第三劑或許有助於增強效果。

新英格蘭醫學期刊周三刊載的研究顯示，接種第三劑莫德納 (MRNA-US) 疫苗的器官移植病患，體內抗體水準遠高於僅注射安慰劑的病患。