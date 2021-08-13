盤前財經大事搶先讀2021年08月13日

今日操盤前瞻

台灣第二季 GDP

美國 8 月密大消費者信心

法說會：華紙、永豐餘、同欣電、亞泥

除權息：儒鴻、中壽、新普、精測、嘉聯益等

大摩警告記憶體產業景氣轉向 大砍美光目標價

在摩根士丹利 (大摩)(Morgan Stanley) 發布名為「記憶體寒冬將至」(Memory-Winter is coming.) 的產業報告，大砍美光在內多家記憶體晶片廠評級與目標價後，美光 (MU-US) 週四 (12 日) 盤中重挫逾 7%。閱讀全文...

晶片荒燒到特斯拉 馬斯克抱怨瑞薩博世

週四 (12 日) 特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 推文抱怨，特斯拉營運受到極端的供應鏈限制，最大的問題來自瑞薩 (Renesas) 和博世 (Bosch)。閱讀全文...

疫情再起、多個大港擁堵嚴重 全球貿易進一步受阻

在中國寧波舟山港因疫情而封鎖之後，全球貿易進一步受阻，出口運價也可能持續攀高。閱讀全文...

鴻海智慧手機新舊機種交替 Q3 營收估持平上季

鴻海 (2317-TW) 昨 (12) 日召開法說會，董事長劉揚偉指出，第二季出貨優於預期，也墊高比較基期，第三季估營收持平第二季、但會有顯著年增；市場關注智慧型手機，由於處在新舊產品交替期，估出貨將較上季下滑。閱讀全文...

陽明 Q2 賺超過 1 股本 上半年 EPS 17.88 元 貨櫃三雄合計獲利 1700 億元

貨櫃航商業者上半年獲利大噴發，陽明 (2609-TW) 昨 (12) 日公布財報，上半年稅後純益 590.52 億元，年增 6765.8%，每股純益 17.88 元，其中，第二季每股純益 10.39 元，一季就賺超過一個股本。閱讀全文...

鴻海上半年三率三升 純益 579 億元同期新高 EPS 4.18 元

鴻海 (2317-TW) 昨 (12) 日公告第二季財報，營收創高加上三率三升帶動下，稅後純益 297.79 億元，季增 6%、年增 30%，每股純益 2.15 元，歷史同期新高；上半年稅後純益 579.41 億元，年增 132%、每股純益 4.18 元，也是同期最佳。閱讀全文...

MSCI 台股權重雙降一持平 富邦媒升最多、台企銀降最大

台股在本次 MSCI 調整權重中，在「MSCI 全球新興市場指數」權重由 14.30% 下調至 14.21%，調降幅度 0.09%，「MSCI 亞洲除日本指數」權重由 16.31% 下調至 16.15%，調降幅度為 0.16%，在「MSCI 全球市場指數」權重持平為 1.78%。最新權重將在 8/31 收盤生效。閱讀全文...

新普持續與大股東鴻海合作電動車 瞄準特規產品

鋰電池模組龍頭新普 (6121-TW) 昨 (12) 日召開股東會，針對外界提問與大股東鴻海 (2317-TW) 的合作進度，董事長宋福祥指出，雙方在四輪電動車 (EV) 的合作持續進行中，新普將瞄準特規產品，並透過自身技術，拓展其他客戶，未來有機會將電動車打造成營運第三隻腳。閱讀全文...