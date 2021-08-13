與開發金換股溢價17%+「一舉三得」資金彈性 中壽秒填息

開發金控 (2883-TW) 昨 (12) 日晚間提出以普通股、特別股及現金的三大組合換股取得中壽 (2823-TW) 剩餘 44.05% 股權，中壽今日每股進行除息 0.4 元，由於此次換股無論以除息前均價、或除息前夕收盤價設算，都有達 17% 的溢價率、相當於每股 29.88 元的收購價，因此中壽開盤隨即秒填息。

開發金本次採取股份轉換方式，對價為中壽每一股普通股將可換得開發金控 0.80 股普通股、0.73 股特別股及現金新台幣 11.5 元。若以中國人壽及開發金控於 8 月 12 日過去 20 日設算除權息的平均股價 25.42 元及 13.69 元，及特別股每股發行價格 10 元為基礎，溢價率約為 17%；若以 8 月 12 日當天雙方設算除權息的收盤價為基礎，溢價率亦約為 17%。

17% 的溢價率相當於每股 29.88 元的收購價，高於去年第二次公開收購的每股 23.6 元，開發金發言人張立荃表示，此次換股架構涵蓋普通股、特別股及現金三大組合可謂「一舉三得」。

張立荃進一步解釋，此次換股架構不但讓中壽股東可以在股份轉換後立即拿回部分現金，還能取得普通股參與開發金控及中國人壽未來的經營成果，更可以拿到具有穩定股息收益的特別股，所以說一舉三得，具有高度的彈性運用空間。

其中，特別股部分，具有多項優勢，包括：1. 年度盈餘分派優先於普通股；2. 股息率優於銀行定存利率；3. 會上市掛牌交易；4. 具上述特性被視為「存股優良標的」，因此已經有多家金控例如國泰、富邦、中信等都已發行特別股。

張立荃表示，本次特別股以每股 10 元為發行價格，目的就在於方便投資人交易，而開發金控適度發行普通股及特別股，亦有助於本身財務及資本穩健。整體來說，由此次換股架構可以顯示本次股份轉換計畫兼顧開發金控及中壽雙邊的股東權益。

受到與開發金換股溢價率達 17%，且換股架構具備「一舉三得」資金彈性的優勢，中壽今天每股除息 0.4 元，開盤跳空衝高到 28.95 元、大漲 9.2%，立即秒填息，開發金股價也在此利多消息助攻下一度勁揚超過 4%，在大盤及金融股一片綠油油之下，兩檔個股雙雙獨步紅盤。