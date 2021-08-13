TCL看好Mini-LED技術將分食電視面板大餅

周五 (13 日) 陸媒報導指出，中國面板大廠 TCL 稱，隨著 Mini-LED 需求的不斷增長，產業的規模擴張，有利於整個供應鏈成本下降，Mini-LED 未來在競爭力上和在產品的性能上會達到一個相對來說比較好的平衡，相信 Mini-LED 在中型尺吋的比重會有越來越重要的地位。

TCL 表示 Mini-LED 與 OLED 相比，它的優勢在於它是透過 Mini-LED 背光的方式發光，可以大大地提升對比度及色域和顯示效果，它在某種程度上也能克服 OLED 在亮度、成像、壽命方面的缺點，而且它的穩定性和可靠性是要遠遠優於 OLED。

此外 LCD 因為整體的成本和效率是優於 OLED，利用 Mini-LED 的性能提升，在綜合競爭力上，Mini-LED 是有機會成為 TV 面板技術上的一個非常重要的選擇方案之一。

(圖片: AFP)

事實上，電視螢幕經歷 CRT、電漿、LCD、OLED 等顯示技術的更新迭代後，Mini-LED 已成為目前電視面板產業追捧的技術方向。

除 TCL 外搶搭 Mini-LED，蘋果也在今年 4 月發布的新款 12.9 英吋 iPad Pro 上首度採用 Mini-LED 背光技術。一旦蘋果起了頭，後續會有更多消費性電子廠跟進使用 Mini-LED 面板。

而在多個面板龍頭廠商加速佈局之下，Mini-LED 產品正在快速起飛，整個 Mini-LED 產業可望迎接爆發期。

根據市調機構預測，未來幾年 Mini-LED 背光電視滲透率可達到 5%～10% 的範圍，約當 1000 萬～2000 萬台。

