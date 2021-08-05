8月55吋以下電視面板跌幅擴大 部分筆電、顯示器仍上漲

市調機構集邦旗下 Witsview 今 (5) 日公布 8 月上旬面板報價，由於終端需求轉弱，55 吋以下中小尺寸電視面板全面走跌，平均價格較上月底下跌 3-4 美元，65 吋電視也下跌 1 美元，但觀察筆電、顯示器等 IT 面板仍有一定漲幅，僅部分尺寸價格持平上月底。

根據 Witsview 統計，8 月上旬 32、43、55 吋中小尺寸電視價格均走跌約 3-4 美元，平均價格達 84、134、223 美元，65 吋大尺寸電視也小跌 1 美元，為今年以來首見，平均報價 287 美元。

集邦光電事業處研究副總邱宇彬表示，近期面板報價變化超過原 7 月預期，因此 8 月上旬報價有較大幅度修正，觀察第三季電視面板價格也有加速收斂趨勢，預期 8 月全月 55 吋以下電視將下跌 5-6 美元，65 吋也有 2-3 美元跌幅，75 吋以上大尺寸電視則持平看待。

IT 面板方面，8 月顯示器面板除 27 吋價格持平，其餘尺寸上漲 0.3 美元，漲勢明顯收斂，預期 8 月全月漲幅落在 0.5-1 美元；筆電面板同樣除 11.6 吋價格止漲外，其他尺寸分別有 0.7-0.8 美元漲幅，8 月全月則估有 1.5-1.8 美元漲幅。

邱宇彬認為，IT 面板尚未出現跌價狀況，電視面板則反映終端需求轉弱，報價反轉向下，雖然第三季仍有終端品牌廠庫存、購物節備貨需求，但電視面板緩跌趨勢不變。

面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 近期釋出第三季展望，認為本季面板仍將價量齊揚，平均價格仍將有 5% 季增幅，對此，邱宇彬分析，由於雙虎近年持續擴大 IT 面板產能，因此就整體面板報價走勢來看，符合廠商對第三季營運預期。