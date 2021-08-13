擺脫政策壓力 陸股靠三大利多支撐盤勢

陸股歷經政策面壓力後，近期有反彈回升跡象，投信看好在政策面因素淡化，基本面、平價面與籌碼面支撐下，可望擺脫盤整由科技、消費領頭反攻，後市仍有多頭可期。

陸股歷經過去幾個月盤整後，6 月啟動一波漲勢、7 月拉回整理，近期加上打壓網路與補教事業等整理落底後走勢回升，大盤向上趨堅。

富蘭克林華美投信表示， 近期中國市場雜音頗多，上半年先有互聯網的上市疑慮，又有政府限制學生課後輔導，造成校外補教業的政策壓力，對陸股盤勢牽一髮動全身，外資擔心影響民生消費、教育、醫療等相關產業，先有一波資金抽離，但在官方澄清後，近期成交量又開始回溫，股市築底展開反彈。

富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金經理人沈宏達表示，看好科技類股的投資方向，並應抓住兩個重點，一是降準，但目前看來影響有限，下半年要再次降準則預估要等年底才有可能，且幅度增加機率不高。

除了觀察國常會言論，另應關注人行二季度工作會議所發表言論，作為拉動經濟增長的重要參考方向，當前的經濟市場相對較弱；中國政府對總體經濟基調仍偏保守，貨幣政策的運用出現窗口期，加上國際疫情擴散，預估貨幣政策可能彈性維持到明年上半年，拉長整理期間並放慢調整步調。

沈宏達分析，從總經數據來看雖不至於持續通膨，我們看到中國 CPI 核心物價指數已漸下降，目前 PPI 生產者物價指數仍上升，但由於目前整體國際疫情嚴峻，也再次降低消費需求，將使原物料價格隨需求下降而減低，預期 8 月份後 PPI 有可能逐步下滑，暫時可舒緩通膨問題。

在操作策略上，沈宏達分析，因應貿易戰導致芯片出口受影響，中國積極發展科技自主化，扶植國內科技產業自產自製，因此看好「科技類股」之行業下半年至明年上半年表現機會。

整體而言，目前陸股低基期，如果全球再次發生變異病毒疫情擴散危機，影響金融市場秩序，則全球資金可能隨時自成熟市場抽離，陸股在價值面浮現下，有機會吸引資金回流。