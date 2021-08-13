〈台股盤中〉黑色星期五！一度重挫逾200點退守萬七大關

台股今 (13) 日開低走低，電子、金融全倒，摜壓指數最低打到 17010.27 點、重挫超過 200 點，17200、17100 點兩道關卡相繼失守，退守萬七大關。

美股道瓊工業、S&P500 續寫新高，但費城半導體大跌 1.13%，拖累台股半導體股今天也殺聲隆隆，台積電、聯電雙雙跌超過 1%，晶豪科一度打到跌停，殺破季線，鈺創也跌超過 8% 之多；華邦電、旺宏、茂矽、威剛等也都一片慘綠，在大摩喊空記憶體後市下，記憶體族群最為疲弱。

封測族群也是壓盤重心，華泰、景碩、京元電子、頎邦、日月光投控都跌 3-6% 不等。

不只電子股下殺，金融股也同步走弱，證券龍頭股元大金跌超過 2%、股價創約三個月以來新低，國泰金、合庫金跌幅也都超過大盤；但是具併購題材的開發金和中壽逆勢走紅，其中，中壽今日除息還開盤大漲超過 9%、呈現秒填息；而昨天進行除息的兆豐金，挾基本面亮眼，盤中也逆勢上揚超過 1%，穩步邁向填息路。

盤面上，水泥股開高走高，為上市中表現最亮眼類股，台泥、幸福都上漲逾 1%；而航運股也是焦點，其中，中航走高超過 5%，長榮航盤中漲逾 4%，華航一度也有 3% 以上漲幅，陽明也漲超過 1%。

整體來說，台股自上周四 (5 日) 開始到今天，已連續 7 個交易日下跌，不僅無法返回月線，今天進一步重挫超過 200 點，已是第 4 天跌破季線之下，目前日 KD 技術指標死亡交叉、開口向下，暫未出現止跌訊號，短線台股若無法快速收復季線，整理時間恐拉長。