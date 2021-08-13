半導體殺聲隆隆 台股重挫237點收16982點 創逾2個月新低

美股道瓊、標普續攀新高，但費半連續 6 個交易日收黑，台股今 (13) 日引爆多殺多賣壓，晶圓雙雄等半導體族群遭空方狙擊，指數跌幅擴大並摜破萬七，終場下跌 237.83 點，收在 16982.11 點，回測半年線，也是逾 2 個月來新低，成交值 3788.96 億元，周線再度翻黑，本周累計下跌 544 點。

台股黑色星期五，半導體族群慘遭拋售，權王台積電震盪走跌，市值一度失守 15 兆元大關，終場下挫近 1%，收 581 元；聯電股價重摔逾 4%，收 57.6 元，回測月線；日月光投控、聯詠、瑞昱、穩懋、世界、環球晶等，跌勢都相當重。

其他電子股方面，除了聯發科、大立光等權值股力守盤上，其他普遍走弱，國巨重挫半根停板，被動元件族群賣壓沉重，此外，智邦不敵零組件短缺及漲價，第二季獲利罕見雙減，EPS 1.72 元低於預期，今日股價落入跌停，失守 300 元。

大摩看壞記憶體前景，美光、三星、海力士三巨頭股價重挫，台廠 DRAM 族群也全面倒地，晶豪科、鈺創打入跌停，華邦電、旺宏、威剛、十銓等也大跌逾半根停板，為今日殺盤重心。

盤面上，僅水泥、造紙類股表現強勢，8 月下旬進入傳統旺季後，水泥價格走勢有望反彈，帶動台廠表現，台泥今日股價上漲逾 1%，幸福也表現不俗。

造紙股方面，受原物料高漲影響，國內衛生紙、工業用紙輪番漲價，就連文化用紙也全面喊漲，士紙今日股價漲逾 1%，榮成、華紙、寶隆也力抗大盤賣壓。

值得注意的是，開發金將以換股方式取得中壽剩餘的 44.05% 股權，完成 100% 收購目標，溢價率約 17%，兩檔個股今日大漲歡慶，中壽一度逼近漲停，強勢填息，終場大漲近 7%，收 28.3 元，開發金也有 3% 以上的漲幅。