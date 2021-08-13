渾水創辦人：別放空特斯拉 這家公司資本規模雄厚

據報導，知名的做空機構渾水 (Muddy Waters Research) 創辦人 Carson Block 長期看壞特斯拉 (TSLA-US)，但是卻從未做空這家美國電動車巨頭。Block 在近日再度放下對特斯拉的敵意，警告投資者不要放空該檔股票，因為特斯拉的資本規模雄厚，其他的競爭者難以匹敵。

Block 在給投資人的一封信中表示，他不會去跟特斯拉或馬斯克作對。他意識到為了讓經濟去碳化，利率就必須保持在「低得離譜」的水平，從而刺激對於去碳化技術的投資，這對於特斯拉來說會是個好兆頭。

事實上，最初在 2013 年，Block 就表示他不會做空特斯拉，因為馬斯克總能帶給他驚奇。Block 曾經持有特斯拉的價外賣權期權，相關資金來源於他所購買的特斯拉債券利息。

Block 在信件中表示，多數空頭對於特斯拉的看法是，特斯拉在電動車領域中跟傳統車廠相比缺乏經濟規模，因此難以與通用、福特或福斯等企業進行市場競爭。

但是，Block 認為他們錯估了規模。目前特斯拉仍然能屹立不搖，並非因該公司生產基地或銷量上的規模，而是因為該公司的資本基礎。

Block 說道，目前特斯拉市值超過 7000 億美元，資本規模遠遠超過任何競爭對手。

同時他也表示，儘管有部分的空軍深信，現實最終將會粉碎特斯拉脆弱市值，但事實上，相較其他競爭對手，該公司完全有能力在市值規模縮小之前，籌集到更多的資金，抑或是資助旗下業務。