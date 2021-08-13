〈廣達法說〉示警缺料影響出貨 副董：狀態還要持續7-8個月

代工大廠廣達 (2382-TW) 上半年筆電出貨達 3800 萬台，因高基期效應，廣達認為，第三季筆電出貨將季減 1 成內，是首家釋出衰退訊號的廠商，副董事長梁次震今 (13) 日也指出，需求並沒問題，關鍵在零組件缺料，預期緊缺狀態仍將至少持續 7-8 個月。

梁次震直言，下半年整體需求維持強勁，明年也將保持成長，但零組件供應仍相當困難 (difficult)，將影響筆電、伺服器、移動裝置等出貨，認為緊缺狀態將至少一路延續至明年夏季。

廣達估第三季筆電出貨將季減，法人更關注第四季、明年筆電展望，對此，財務長楊俊烈回應，由於缺料、市場不確定仍大，尚無明確展望，但疫情影響人類生活，混合工作、教育型態，以及企業返回辦公室，將有助持續推升筆電需求成長，廣達也有信心坐穩市占。

另一方面，在 Open RAN、車用電子 (EV) 布局上，楊俊烈表示，廣達持續布局，伺服器業務不止搶攻資料中心、企業客戶，也逐步拓展 5G、與電信商合作，持續有 POC(概念驗證) 案子進行中，廣達有好的 DNA、R&D 人才，將在車用電子領域中將持續布局。