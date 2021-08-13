〈樺漢法說〉偕聯發科、威盛打造黃金三角 鎖定5G+IoT六大市場

針對跟聯發科 (2454-TW) 及威盛合作，工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 董事長朱復銓今 (13) 日表示，透過三方技術業務領域互補的優勢，形成黃金三角，聚焦 5G+AI 的智能應用，包含金融、零售、辦公、製造、物流以及網通等六大領域。

朱復銓強調，透過私募可轉債引進長期合作策略性投資，藉由聯發科 IC 設計的硬體技術、威盛的 AI 軟體設計等優勢，透過垂直式整合聯盟，同步推進三家公司在全球 AIoT 市場占有率之提升。

朱復銓進一步指出，三方接下來將共同開發設計一系列運用最新 AIoT Chipset Platforms、AI and ML Software 技術的工業物聯新產品，軟體可廣泛適用到「固定 + 移動 + 穿戴式」裝置上，並支援 5G 系統，滿足各產業多元化使用環境的需求。

樺漢總經理蔡能吉則補充，根據研調資料，全球 AIoT 自 2019 年 2666 億美元，到明年將成長到 4820 億美元，年複合成長率 28.6%；其中，5G、嵌入式技術 IoT 與 Edge 端需求強勁，雲端服務中大數據分析與 AI M2M 的整合、機器學習等均帶動 AIoT 市場強勁成長。

除了私募 CB 外，樺漢接下來也將辦理 5000 張現增、發行第四次無擔保可轉債 (CB4)，朱復銓也再次強調，未來在轉型下，獲利增幅會超過股本膨脹的稀釋影響，母集團鴻海 (2317-TW) 也相當支持公司的募資計畫。