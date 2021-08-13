永大上半年每股賺1.2元 全年銷量將年增逾3成

電梯大廠永大 (1507-TW) 今 (13) 日公布財報，受到疫情衝擊經濟放緩，上半年稅後純益 4.91 億元，年減 8.4%，每股純益 1.2 元，預期調整銷售策略下，目標全年銷量年增可逾 3 成。

永大第二季營收 46.13 億元，季增 22.39%、年增 23.34%；毛利率 21.85%，季減 4.22 個百分點、年減 3.37 個百分點；營利率 7.26%，季減 0.48 個百分點、年減 2.26 個百分點；稅後純益 2.73 億元，季增 25.23%、年減 29.8%，每股純益 0.67 元。

永大上半年營收 83.82 億元，年增 27.89%；毛利率 23.85%，年減 2.05 個百分點；營利率 7.45%，年減 1.5 個百分點；稅後純益 4.91 億元，年減 8.4%，每股純益 1.2 元。

展望今年，永大採取行銷策略、調整產品結構、推動成本合理化，擴大創新產品系列及透過新媒體推廣品牌能見度，預期今年全年電梯銷售數量近 2 萬台，年增 33%、接單目標 3.1 萬台。

此外，日立製作所拿下永大經營權後，看好日立集團旗下永大中國與日立中國，兩家公司未來有機會策略合作，將強化集團產品線，且產能稼動率攀升，今年出貨量維持雙位數成長，並在中國站上市占龍頭寶座。