【富蘭克林】國際股債市回顧與建議

終場道瓊工業指數上漲 0.89% 至 35,499.85 點，史坦普 500 指數上漲 0.59% 至 4,460.83 點，那斯達克指數下跌 0.12% 至 14,816.26 點，費城半導體指數下跌 2.90% 至 3,312.96 點，羅素 2000 指數下跌 0.14% 至 2244.07 點，那斯達克生技指數下跌 1.26% 至 5,270.16 點， MSCI 歐洲指數上漲 1.17%( 彭博資訊，統計期間為 8/9~8/12 ，含股利及價格變動 )

史坦普 500 十一大類股漲多跌少，循環性的金融、原物料及工業類股以 1.68%~2.63% 漲幅領先，反觀不動產及科技類股跌逾 0.4% ，表現落後 。公債殖利率彈升，金融類股由銀行股領軍收高，參議院通過基礎建設法案，激勵設備製造商開拓重工、Deere、鋼鐵生產商 Nucor 股價上漲，加拿大大太平洋鐵路上調收購價激勵 Kansas City Southern 勁揚 7.6%，掩蓋工業氣體與特殊氣體製造商 Air Products and Chemicals 因財測不如預期而下跌 4.5% 的拖累；泰森食品挾財報利多大漲 12.5%，引領 民生消費類股 收高 1.25%；反觀住宅及醫療 REITs 股價下跌，拖累 不動產類股 以 0.67% 跌幅表現居末；NortonLifeLock 完成收購 Avast，NortonLifeLock 股價大漲 8.8%，然而，摩根士丹利對記憶體前景看法保守，下修美光科技投資評級至中立，美光科技股價下挫 14%，半導體股領跌 科技類股 收黑 0.47%；Perrigo 因上季財報不如預期而下跌 15.7%，新冠疫苗股 Moderna 自歷史高點拉回 5.4%，壓抑 醫療類股 收黑 0.07%(類股表現僅含價格變動)。

Delta 變種病毒蔓延打壓市場情緒，亞特蘭大聯儲行長 Bostic 認為，若接下來 1~2 個月的就業數據繼續保持強勁，聯儲會就應以快於過往的速度縮減購債規模，所幸參議院通過未來五年新增 5500 億 美元 的基礎建設法案送交眾議院表決，循環性類股領軍史坦普 500 指數續創新高。強勁企業獲利與併購利多，輔以疫苗快速普及推升經濟重啟與景氣復甦預期，歐股連續九天創新高，亦創下三月以來最長連漲紀錄，除能源股表現持平外，各大類股皆收漲，其中保險股漲幅居冠。 歐元 區八月份景氣指數連續第三個月下滑、六月份工業生產月減 0.3% 亦為連續第二個月下滑，英國六月份工業生產與製造業生產不如預期，則反映了疫情影響下供應鏈瓶頸對製造業的影響。 經濟數據錯綜： 美國七月 CPI 年增率持平於 5.4%，不含食品及能源的核心 CPI 年增率自 4.5% 降至 4.3%，七月 PPI 年增率自 7.3% 升至 7.8%，創 2010 年有紀錄以來最大漲幅，不含食品及能源的核心 PPI 年增率升至 6.2%，超出預期，六月 JOLTS 職位空缺數達 1007.3 萬，創歷史新高，上週初請失業救濟金人數減少 1.2 萬人至 37.5 萬人，符合預期，惟七月 NFIB 中小型企業樂觀指數自 102.5 降至 99.7，不如預估。德國八月份 ZEW 景氣指數 40.4 低於預估及前值，七月份 CPI 終值月增 0.5%、年增 3.1% 皆同於初值， 歐元 區六月份工業生產月減 0.3% 遜於預期，英國第二季 GDP 季增 4.8% 符合預期，六月份工業生產月減 0.7% 與製造業生產月增 0.2% 皆不如預期。