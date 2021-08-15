ESG投資再升級 投信推終極版兼顧績效與永續

ESG 躍居投資新顯學，成為投信競推的理財商品之一，而選股策略也評估風險控管、永續經營升級成「重視實際解決方法」，標榜在注重投資績效時也能兼顧環境保護。

投資市場近年越發重視 ESG 投資，希望能夠避免投資對環境或社會產生不良影響的企業，使得 ESG 相關的產品受到青睞，但事實上「影響力投資」才是國外永續與責任投資者的最愛，影響力投資可說是 ESG 投資的終極版策略，讓投資在愛護地球時也能追求超越大盤的長期資本回報。

野村投信投資策略部張繼文副總經理表示，影響力投資是 ESG 的終極版策略，從 ESG 的發展進程來看，初期投資人在意風險，因此採取負面表列的方式，排除不符合 ESG 的企業；進階版則重視投資機會，並將企業永續經營能力，納入 ESG 因子。

而影響力投資更上一層樓，專注在實際能解決社會與人類問題的解決方案，並以兼顧提升投資回報為目標，影響力投資不僅能發揮 ESG 的正向效應，更有助於提高投資回報，達到雙贏的局面，因而成為永續投資的新標竿。

張繼文指出，主動管理是影響力投資的先決條件，許多能解決問題、讓世界正向成長的產品或服務需要深入研究並長期的投資，才有機會帶來豐碩的成果，透過良好的投資團隊，主動精選持股且較低的持股週轉率，以追求優異的投資績效。

不過，隨著全球 ESG 產品蓬勃發展，市場也不免憂心，永續投資是否會泡沫化的擔憂，但柏瑞投信表示，ESG 評價面相對於股市平穩、資產泡沫化的疑慮仍低，意即永續投資仍具成長潛力。

根據英國金融時報分析，ESG 股票的指數編製，會先過濾較具爭議性或體質較差的公司，加上由於 ESG 做得較好的企業通常也擁有較佳基本面與完善制度，有助其本益比 (P/E) 走勢相對平穩。

此外，根據美銀分析晨星的數據指出，目前僅 4% 到 5% 的共同基金或指數型基金 (ETF) 屬於 ESG 標示基金的範疇，因此接下來無論是要導入或應用 ESG，對永續投資未來規模的成長與機會的挹注，將相當可期。

