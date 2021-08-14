〈熱門股〉Chromebook下半年需求放緩 廣達探近九個月低點

隨著歐美逐步解封、教育標案漸被滿足，Chromebook 需求急凍，供應鏈傳出下半年訂單下修幅度逾 2 成，等同近千萬台訂單，主要組裝代工廠廣達 (2382-TW) 也受利空消息影響，連日走跌呈現貼息狀態，本周股價最低來到 73.3 元，下探近九個月低點。

廣達上半年 Chromebook 出貨占整體筆電比重達約 30-35%，因此，隨著 Chromebook 拉貨旺季已過、需求放緩，廣達受影響程度也較大。

展望第三季，廣達預期，筆電出貨將較第二季減少 1 成以內，約持平去年 1830 萬台水準，全年也可望維持雙位數成長目標，伺服器動能則仍維持強勁，預期下半年將逐季成長，全年同樣看雙位數成長。

面對近期筆電市場雜音，廣達指出，Chromebook 拉貨旺季為每年第二季，雖然下半年 Chromebook 需求降溫，但仍看好將由 Windows 主流機種接棒需求，出貨將維持穩健。

營運方面，廣達第二季稅後純益 79.01 億元，季增 11.33%、年增 26.38%，每股純益 2.05 元，累計上半年稅後純益 149.98 億元，年增 69.8%，每股純益 3.89 元。