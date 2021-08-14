後疫情必備股！無畏Delta病毒 華爾街喊買Airbnb

週五早盤 Airbnb 股價一度下跌 1.4% 至 149 美元 ，但最終市場挽回信心，上漲 1.07%，收 152.76 美元

Airbnb 雖然第二季營收和預訂量超越華爾街預期，且預期第三季將實現有史以來最強的季度營收，但也預警，如果新冠病例激增，導致大眾對旅行有更多顧慮，那麼夏季出現的強勁趨勢恐遭動搖，尤其是秋冬時節的旅遊淡季。

該公司預計第三季訂房晚數將低於 2019 年第二季和第三季。

儘管如此，許多分析師仍認為 Airbnb 看漲合情合理，尤其有鑑於疫情期間落實社交距離措施，Airbnb 的客房庫存表現優於許多大飯店。

Baird 分析師 Colin Sebastian 重申「優於大盤」的評級，目標價 200 美元

「我們的觀點仍然是，旅遊結構發生了一些對 Airbnb 有利的變化，即更多旅人偏好短期租賃，還有一些新的用途產生，例如長期停留、遠端工作、偏郊假期，以及本地過夜也更加興盛。」

CFRA 分析師 Angelo Zino 重申「買進」評級，目標價 215 美元

他認為 Airbnb 的財報和財測「證明了隨著業務規模的擴大，在成本結構改善的幫助下，Airbnb 有長期獲利潛力，但 Delta 變種新冠病毒仍是近期內的未知數，可能導致訂房取消。」

Evercore ISI 分析師 Mark Mahaney 重申「優於大盤」的評級，目標價 195 美元

令他看漲的理由是， 1/5 透過 Airbnb 訂房晚數大概是用於 1 個月或以上的住宿。「更多證據顯示，住宿使用方式已經從旅遊擴大到『生活』，其中一大關鍵是，Airbnb 的總目標市場可能比之前假設的休閒住宿市場更大。」

Gordon Haskett 分析師 Robert Mollins 重申「買進」評級，目標價 176 美元

「Airbnb 在推動直接 / 無償流量方面繼續獨樹一幟，且其 EBITDA 已證明向上，擁有重大的槓桿，長遠來看可繼續推動向上修正的動能。」

Susquehanna 分析師 Shyam Patil 重申「正面」評級，目標價 200 美元

他表示，有鑑於其強大的定位和前景璀璨的長期機會，Airbnb 是一檔「復甦時期必須持有股票。」